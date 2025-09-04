Сколько поляков против поддержки их страной вступления Украины в НАТО: результаты опроса

Количество поляков, выступающих против поддержки их страной вступления Украины в НАТО, выросло почти до 53%. Только треть опрошенных (33,5%) высказались за поддержку.

Об этом свидетельствует последний опрос, проведенный IBRiS по заказу издания Rzeczpospolita. Исследование проводилось в конце августа 2025 года и охватило 1069 респондентов.

Что показал опрос

На вопрос, должна ли Польша поддерживать вступление Украины в Альянс, только 33,5% опрошенных ответили утвердительно, тогда как 52,7% выступили против, а 13,8% не определились с позицией.

Аналитики отмечают, что отношение респондентов сильно зависит от их политических предпочтений. Среди сторонников правящих партий поддержка была высокой – 59%, тогда как противники в основном происходили из электората оппозиционных сил, таких как "Право и справедливость", ультраправой "Конфедерации" и партии "Вместе" – в этих группах против высказались 74%.

Опрос также показал, что негативное отношение к поддержке вступления Украины в НАТО наиболее распространено среди людей старше 50 лет, жителей сельской местности (62%), тех, кто не имеет высшего образования (71%), и людей с неудовлетворительным материальным положением (91%).

Для сравнения: опрос IBRiS в августе 2023 года показал, что 47,7% поляков не соглашались с безотлагательным вступлением Украины в НАТО, а поддерживали такое решение 40%.

Что предшествовало

Большинство граждан Украины поддерживают евроатлантическую интеграцию. Если бы в ближайшее время состоялся референдум, более двух третей украинцев проголосовали бы за вступление в Европейский Союз и НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, посол Украины в Польше Василий Боднар считает, что тесное сотрудничество с НАТО является ключевым фактором безопасности для страны. Он убежден, что в будущем Украина должна стать полноценным членом Североатлантического альянса. Он заявил, что Украина обладает уникальным боевым опытом в войне против России.

