Виктор Орбан с конца 80-х годов прошлого века занимал гражданскую позицию человека-патриота, который якобы осуждает советскую оккупацию Венгрии. Он выступал в поддержку лидеров антисоветского восстания в Будапеште в 1956 году, был основателем проевропейской партии Фидес, которую возглавляет до сих пор. Однако многие забывают, что Орбан родился в Секешфехерваре, где базировался штаб войск советского Особого корпуса, а затем советской 254-й мотострелковой дивизии, задачей которых было в случае столкновения с западными странами выдвигаться на Вену и захватывать всю Австрию. Там советские солдаты и техника находились до 1992 года. В школе Виктор Орбан был комсомольским секретарем. Ещё одно противоречие в его деятельности – установка памятника Миклошу Хорти, возглавлявшего Венгрию в годы Второй мировой войны, верного союзника нацистской Германии. Венгерские войска участвовали вместе с Вермахтом в оккупации Украины. Именно венгерские военные вместе с подразделениями карателей совершили наибольшее преступление Второй мировой войны, когда в течение нескольких дней 1943 г. убили семь тысяч мирных жителей городка Корюковка, что на Черниговщине, как месть за действия местных партизан. К месту захоронения многих тысяч гражданских украинцев уже дважды приезжал поклониться президент Германии Вальтер Штайнмайер. Из венгерских должностных лиц там не было никого и никогда.

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С началом российской агрессии против Украины в 2014 году Орбан не осудил действия Москвы, а потребовал у Киева автономию для закарпатских венгров. В конце февраля 2022 г., с началом неспровоцированной российско-украинской широкомасштабной войны, действующий премьер Венгрии заявил, что готов ввести войска в Закарпатье для защиты местных этнических венгров. Перед российским военным вторжением Орбан побывал в Москве на поклоне у Владимира Путина, где есть информация, обсуждал вопрос, что в случае российской оккупации Украины, просил передать украинское Закарпатье Венгрии. Когда российская военная победа провалилась, он стал рупором Кремля в странах ЕС и НАТО, призывая Брюссель и Вашингтон не вводить дополнительные антироссийские санкции и отменить введённые. Он постоянно блокирует предоставление Евросоюзом Украине военной и финансовой помощи. На днях Будапешт заблокировал выделение Киеву европейских средств в сумме 500 миллионов евро. Виктор Орбан лично проводит среди европейцев кампанию с нарративом, что российскую армию победить невозможно, поэтому нет смысла помогать Украине в борьбе с агрессором. Также он продвигает кремлёвскую идею заключения мира по фактическому существованию линии фронта, то есть с аннексией ряда украинских территорий Москвой, которую предлагается легализовать через заключение мирного договора. И вот "миротворец" Орбан делает заявление, полностью идущее в разрез с представлением его как "голубя мира".

"После саботажа на Северном потоке, Венгрия и Сербия предупредили международное сообщество, что будут рассматривать любую угрозу системе доставки газа со стороны Российской Федерации как причину войны", – заявил премьер-министр Виктор Орбан в беседе с американским журналистом, пророссийским политическим обозревателем Такером Карлсоном. В.Орбан подчеркнул, что Венгрия сразу квалифицировала диверсию на Северном потоке как террористический акт, а отсутствие решительной реакции Германии назвала "проявлением нехватки суверенитета". Орбан в своих заявлениях пошёл даже дальше: "Вместе с премьер-министром Сербии и президентом мы отметили, что если кто-нибудь с южным коридором (от России до Турции, Болгарии, Сербии, Венгрии) захочет сделать то же, что было сделано с северным, то мы будем считать это поводом для войны, террористической атакой и будем давать ответ немедленно". Премьер-министр Венгрии призвал отказаться от таких планов, не раскрывая, кому именно было адресовано его предупреждение, уточнив, что это не Российская Федерация. "Возможно, вы можете сделать это с немцами, но вы не можете этого делать с этим регионом", - дополнил он. На вопрос Такера Карлсона, почему Германия, крупнейший член НАТО в Европе, "ничего не сказала об американском уничтожении газопровода "Северный поток", сломавшего германскую экономику", Орбан сказал, что Берлин и Запад отвергают точку зрения, что это был теракт. При этом Орбан не опроверг слова пророссийского журналиста о причастности США к подрыву газопровода, поскольку это серьёзное обвинение, не подкреплённое никакими фактами.

Официальный Будапешт давно игнорирует рекомендации Брюсселя отказываться от российских поставок газа, чтобы снизить энергетическую зависимость Венгрии от Москвы. Впрочем, для страны-члена НАТО и Евросоюза безосновательные угрозы готовности начать ещё одну войну в Европе, а по логике его слов возможно и против США, чтобы только российский газ доходил до венгерской территории, звучат просто скандально.

В.Орбан признает, что к нему в Европе отношение хуже, чем даже к России. Ведь Венгрию не без основания считают агентом российского влияния. Но после его последнего заявления, официальные Вашингтон и Брюссель могут сделать выводы, что в рядах НАТО находится настоящий Троянский конь Кремля. Венгрия – это страна, где исторически очень уважают лошадей, учитывая, что их предки гунны и венгры вели кочевой образ жизни. Однако быть Троянским конём – это нечто иное, более утонченное в контексте предательства европейских ценностей в угоду агрессивной политике России.

Интересно, что в те же Турцию, Болгарию, Сербию и Венгрию параллельно идёт и азербайджанский газ. Баку готов увеличить объёмы поставок в этом направлении. Однако почему-то Орбан не боится диверсии на этом трубопроводе. Президент Сербии А.Вучич вынужден был заявить, что "Виктор Орбан сказал это условно (о готовности объявить войну), а мы надеемся, что никому не придёт в голову отказывать нам в том, за что мы заплатили и купили зимой. У нас нет никаких признаков того, что кто-то такое планирует, и я не верю, что кому-то приходит в голову, что такое может произойти".

Не исключено, что Москва готовит провокации на "Турецком потоке" и Орбану поставлена задача вывести из-под подозрений возможные действия Кремля.