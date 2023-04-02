Блинкен провел переговоры с Лавровым: первые детали

Государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен провел телефонные переговоры с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Темой для обсуждения стала серьезная озабоченность американской стороны задержанием и арестом журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.

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Об этом сообщается на правительственном сайте США. Позиция Блинкена состояла в том, чтобы Москва немедленно выпустила на свободу сотрудника независимой американской прессы.

Также чиновники обсудили важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу. На фоне международным договоренностям, содержание гражданина США под стражей в России не приемлемо для Вашингтона.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Екатеринбурге (РФ) задержали корреспондента московского бюро газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича, а Лефортовский суд Москвы арестовал его по делу о шпионаже на 29 суток и отправил в СИЗО. Силовики считают, что он якобы "шпионил по заданию США" и собирал информацию об одном из предприятий российского ВПК. Издание отреагировало на инцидент и потребовало освободить своего сотрудника.

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