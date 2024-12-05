Сибига вышел из зала ОБСЕ перед выступлением Лаврова: так же поступили еще ряд дипломатов. Видео

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед выступлением российского министра Сергея Лаврова. Перед этим, в конце своего выступления, он назвал Лаврова военным преступником.

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Об этом сообщили в МИД Украины. Вслед за Сибигой зал покинули также другие министры и дипломаты.

В частности, на видео, обнародованном МИД, видно, как за ним следуют министры иностранных дел Польши и Чехии Радослав Сикорский и Ян Липавский, ранее заявлявшие о нежелании слушать речь Лаврова во время заседания Совета министров ОБСЕ.

Лавров, несмотря на санкции ЕС, принимает участие в министерской встрече ОБСЕ на Мальте, которая стала его первой поездкой в страну ЕС с начала полномасштабного вторжения. Он также примет участие в обеде в первый день заседания, но пропустит ужин, посвященный обсуждению российской агрессии против Украины.

Отметим, что во время своего выступления Андрей Сибига подчеркнул, что за пределами зала ОБСЕ "Украина истекает кровью, европейская, индо-тихоокеанская и ближневосточная безопасность разрушаются, а мир охвачен хаосом".

Он подчеркнул, что Россия стремится к "новой Ялте или по меньшей мере третьему Минску", а также миру с зонами влияния, где применение силы устанавливает новые правила и изменяет границы. Украина борется за справедливый мир и соблюдение принципов, одинаковых для всех.

"Россия не является партнером, она является самой большой угрозой для нашей общей безопасности. Участие России в ОБСЕ является угрозой для сотрудничества в Европе. И она таковой и останется. Россия углубляет сотрудничество с Ираном и Северной Кореей, вмешивается в Грузию, Молдову, Западные Балканы и другие государства и ведет гибридную войну против Европы", – сказал министр.

Сибига подчеркнул, что справедливый мир невозможен без правосудия. Он подчеркнул, что пока Россия нарушает принципы и обязательства ОБСЕ, организация должна оставаться площадкой для привлечения ее к ответственности.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига объяснил позицию Киева о вступлении в НАТО во время войны. Он отметил, что Украина не требует немедленного членства, учитывая позиции отдельных стран Альянса. Пока не ведется диалог о формате членства или применении Статьи 5 Североатлантического договора, поскольку для этого должно быть соответствующее время.

Напомним, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал своих коллег из НАТО предоставить Киеву приглашение вступить в Альянс по результатам встречи глав МИД стран-членов блока. Он подчеркнул, что приглашение Украины в НАТО не следует воспринимать как эскалацию.

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