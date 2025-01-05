Сибига призвал усилить санкции против России: в каких областях следует увеличить давление
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что санкции против России можно сделать более эффективными. По его мнению, это можно реализовать, усилив правоохранительные органы, закрыв лазейки для страны-агрессора и увеличив давление на РФ.
Об этом министр иностранных дел написал в своем посту на платформе X. Он сказал, что среди сфер, в которых нужно усилить давление на страну-оккупанта, в частности, есть теневой флот, металлургия, СПГ-газ, замороженные активы, атомная энергетика, военная промышленность, ИТ и т.д.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Евросоюзе намерены ввести ограничения против российского "теневого танкерного флота". Именно его Россия использует для обхода международных санкций.
Это ответ ЕС на повреждение кабелей электроснабжения и передачи данных в Балтийском море судном из этого флота. В заявлении Еврокомиссии отмечается, что угрозы безопасности энергетики в регионе пока нет.
Напомним, что министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции против Ирана и России за вмешательство в выборы президента США.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!