Оказывается, главного китайца не было ни на БРИКС, ни на G20, ни в ООН не совсем случайно и даже не в силу каких-то принципиальных международных соображений.

Знающие люди (особенно — знающие японский) прочитали на этот счёт информацию о некоем неформальном "совете старейшин", на который раз в году в одном и том же месте собираются важнейшие из китайских отставников, объявляющие там после обсуждения — в отсутствие официального партийного и государственного руководства — свои настойчивые рекомендации, коих никто не вправе ослушаться.

И вот от них-то [не такому уж и] всемогущему Си досталось по полной. За экономический спад, за хаос в армии и иностранных делах, включая кадровый, а главное — за грозящую катастрофу, из-за которой Компартия может даже потерять власть.

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Поскольку при этом указывалось на неудачную замену премьера — Ли Кэцяна на Ли Цяна (без Кэ), то даже ясно, кто из бывших (с Кэ) может быть сменщиком.

Возможно, кстати, что дело ещё и в неуважении к предшественнику: позапрошлый главный китаец просто умер, а вот прошлого позорно и прилюдно вывели прямо из зала на съезде КПК, где тот сидел в президиуме. Уважаемые ветераны наверняка посчитали это ещё и личной опасностью для себя самих, а это там поважнее всяких катастроф.

Сложно сказать, карточку какого именно цвета показали Си — жёлтую или сразу прямую красную, но всемогущему тут же стало уже не до международных саммитов и форумов.

В этой связи знающими людьми (то ли из Швеции, то ли из Японии) высказывается версия, что Си поумнеет, перестанет быть диктатором-авантюристом, а станет просто диктатором-прагматиком и озаботится экономикой, вследствие чего замирится с американцами вместо того, чтобы неуместно поддерживать мордор, и вообще как-то одэнсяопинится.

Если ещё не поздно, то тогда таки так. Коли это была всего лишь жёлтая, что у китайцев вообще-то редкость.