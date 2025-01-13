"Шанс на ускорение": Сибига озвучил ожидания Украины после инаугурации Трампа
Украина ожидает шанс ускорить достижение мира. Это может произойти уже после 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа.
Такие ожидания в интервью немецкому телеканалу ARD в программе Tagesschau выразил министр иностранных дел Андрей Сибига. В частности, дипломат убежден, что это общая цель. И что взгляды на ее достижения у Украины и США совпадают.
"Война должна закончиться как можно скорее. И мы сделаем все для этого", – заверил министр.
Сибига также убежден, что достижение "справедливого, устойчивого, всеобъемлющего и длительного мира" является не только желанием украинского народа. Это нужно в глобальных интересах.
"Период после 20 января является шансом и дополнительной возможностью для Украины ускорить достижение мира. Я убежден, что это общая цель Украины и Соединенных Штатов и что взгляды на достижение этой цели совпадают", – добавил дипломат, говоря об инаугурации Дональда Трампа.
Дипломат также призвал не забывать, что в Украине сейчас решается будущее и безопасность Европы, формируется будущая архитектура безопасности, а также обратил внимание на попытки России использовать происходящие во многих странах политические процессы себе на пользу.
Сибига отметил, что дипломатия и ситуация на поле боя дополняют и усиливают друг друга, являются параллельными треками. Формула "мир через силу" - фокус для украинской проактивной дипломатии. Итак, подытожил министр, Украина нуждается именно сейчас в укреплении своих военных мощностей.
"Нужно повысить для России цену ее войны, сказал он и вспомнил среди инструментов санкции, замораживание активов и, опять же, снятие ограничений на использование дальнобойного оружия. Все эти меры дадут нужный эффект", – резюмировал свое мнение Сибига.
Ранее сообщалось, что в команде Трампа пересматривается подход к окончанию войны в Украине в пользу Киева. Отмечалось, что избранный президент Соединенных Штатов откладывает свое обещание закончить войну в Украине "за 24 часа" на несколько месяцев. Дело в том, что новая команда Трампа включительно с ним хотят выглядеть сильными.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. По словам главы государства, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.
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