'Шанс на ускорение': Сибига озвучил ожидания Украины после инаугурации Трампа

Украина ожидает шанс ускорить достижение мира. Это может произойти уже после 20 января 2025 года, когда состоится инаугурация новоизбранного президента США Дональда Трампа.

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Такие ожидания в интервью немецкому телеканалу ARD в программе Tagesschau выразил министр иностранных дел Андрей Сибига. В частности, дипломат убежден, что это общая цель. И что взгляды на ее достижения у Украины и США совпадают.

"Война должна закончиться как можно скорее. И мы сделаем все для этого", – заверил министр.

Сибига также убежден, что достижение "справедливого, устойчивого, всеобъемлющего и длительного мира" является не только желанием украинского народа. Это нужно в глобальных интересах.

"Период после 20 января является шансом и дополнительной возможностью для Украины ускорить достижение мира. Я убежден, что это общая цель Украины и Соединенных Штатов и что взгляды на достижение этой цели совпадают", – добавил дипломат, говоря об инаугурации Дональда Трампа.

Дипломат также призвал не забывать, что в Украине сейчас решается будущее и безопасность Европы, формируется будущая архитектура безопасности, а также обратил внимание на попытки России использовать происходящие во многих странах политические процессы себе на пользу.

Сибига отметил, что дипломатия и ситуация на поле боя дополняют и усиливают друг друга, являются параллельными треками. Формула "мир через силу" - фокус для украинской проактивной дипломатии. Итак, подытожил министр, Украина нуждается именно сейчас в укреплении своих военных мощностей.

"Нужно повысить для России цену ее войны, сказал он и вспомнил среди инструментов санкции, замораживание активов и, опять же, снятие ограничений на использование дальнобойного оружия. Все эти меры дадут нужный эффект", – резюмировал свое мнение Сибига.

Ранее сообщалось, что в команде Трампа пересматривается подход к окончанию войны в Украине в пользу Киева. Отмечалось, что избранный президент Соединенных Штатов откладывает свое обещание закончить войну в Украине "за 24 часа" на несколько месяцев. Дело в том, что новая команда Трампа включительно с ним хотят выглядеть сильными.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с вновь избранным президентом США после инаугурации последнего, которая состоится 20 января. По словам главы государства, Трамп уверял, что эта встреча станет одной из первых, которую он проведет уже в статусе президента.