Саммит НАТО не стал провальным для Украины по нескольким причинам. Интервью с Бессмертным

Саммит НАТО, который накануне завершился в Нидерландах, стал триумфом президента США Дональда Трампа и разочарованием для Украины. Ключевым итогом саммита в Гааге стало решение о том, что страны-члены Альянса будут тратить на оборону 5% ВВП, заявил генсек организации Марк Рютте. Хотя Дональд Трамп подтвердил свою приверженность статье 5 НАТО, для европейцев остается проблемой пересмотр Пентагоном своего положения в Европе. Это заставляет членов НАТО нервничать, поскольку некоторые силы США могут быть перемещены из Европы, что не позволит европейцам укрепить свои собственные силы.

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Что касается Украины, то в 2024 году на саммите НАТО говорили, что будущее Украины – в Альянсе. Теперь эта идея снята с повестки дня. Так, в тексте декларации заверили, что поддерживают Украину, а саммит назвал Россию "долгосрочной угрозой евро-атлантической безопасности". Однако для сравнения, в декларации по итогам саммита прошлого года в Вашингтоне Россия упоминалась более 40 раз. Например, там содержались формулировки о том, что РФ единолично несет ответственность за "агрессивную войну в Украине" и остается "самой значительной и прямой угрозой альянсу". В том же заявлении 2024 года говорилось, что "путь Украины" ведет в НАТО. В нынешнем коммюнике таких амбициозных формулировок нет. Ничего этого нет в документе НАТО этого года. Из результативного - на полях саммита НАТО Дональд Трамп таки провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, который очень хотел в очередной раз поговорить с американским лидером.

Еще одна горячая тема - война на Ближнем Востоке. Официально конфликт между Израилем и Ираном приостановлен. Дональд Трамп добился прекращения огня, потушив обмен ударами уже после начала перемирия и примерил на себя лавры главного победителя, но действительно ли война между Израилем и Ираном прекращена навсегда?

Своими мыслями по этим и другим актуальным вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился украинский дипломат и политик Роман Бессмертный.

– Начнем с войны на Ближнем Востоке, которую по словам Трампа, ему удалось остановить навсегда. Израиль из трех поставленных задач: уничтожить ядерную и ракетную программы Ирана и изменить режим, решил для себя частично две первые, но и это под вопросом. Иран теперь может залечить раны, перестроить свои ряды и стать еще более изощренными и решительными в борьбе с еврейским государством. Дональд Трамп, как он сам считает, одержал однозначную "победу" и заявил, что "Иран никогда не возобновит ядерную инфраструктуру". Однако накануне американские СМИ запестрели информацией, которая была предоставлена разведкой США, что несмотря на массированные удары по ядерным объектам, Тегеран сохранил ключевые элементы своей ядерной программы. Итак, произошедшее стратегически запрограммировало новый виток ирано-израильского противостояния.

– Прежде всего, и это принципиально: вмешательство Трампа или Путина в этот процесс ничего хорошего не несет. Ведь мы же прекрасно понимаем, с кем имеем дело. Один – банальный преступник, другой – экзальтированный персонаж, давно потерявший связь с реальностью. У каждого свой мир, свои убеждения, свои правила игры. Поэтому сначала надо четко разделить информационный шум и реальный ход событий. Потому что мир не до конца понимает, что на самом деле происходит. И вот когда мы видим, что ключевыми фигурами становятся те экзальтированные и неадекватные, то становится ясно: они ситуацию не решают, а только усложняют. Было бы куда эффективнее просто передать Израилю оружие, дать инструменты, укрепить обороноспособность, а не играть в дипломатию на песках.

По состоянию на сейчас важно вернуться к диалогу между Нетаньяху и Трампом. Не потому, что это идеальные партнеры, а потому, что надо хоть как-то двигаться вперед и искать ответы. Потому что что случилось на самом деле? То, что Иран перевели в режим "Саддама Хусейна". То есть теперь работа над ядерным оружием будет вестись абсолютно подпольно. Где, кем, когда - мы уже не узнаем. Это может быть Иран, Россия, Северная Корея - кто угодно. Для разведок США и Израиля - это катастрофа. Уже сегодня в обеих странах поднялся шум. Потому что если уничтожения нет, то чего мы достигли? Теперь нужно получить трезвую, объективную оценку ситуации и двигаться дальше, понимая: что Иран будет делать завтра, послезавтра, через месяц. Потому что иначе будет поздно.

– Президент США неожиданно публично заявил, что дает Китаю зеленый свет на покупку нефти у Ирана, которую тот в основном доставляет в обход санкций танкерами теневого флота. Заявление Трампа очень удивило и нефтяных трейдеров, и чиновников собственной администрации, ведь действуют санкции. Это что вообще было? Американский президент уже готов к следующему шагу уменьшить давление на Иран? Не кажется ли вам, что теперь Израилю, миру будет еще сложнее остановить иранский режим? Потому что Трамп уже всем объяснил: программа уничтожена, угрозы нет, вопрос закрыт. И в результате: уран есть, технологии есть, деньги будут, время уже теперь тоже будет. Иран будет чувствовать себя прекрасно.

– Да, вы правильно подметили. Мы сейчас живем в реальности, где любой, кто хочет иметь ядерную бомбу, может начинать ее создавать. И это уже не гипотеза, реальность. Остановить этот процесс сейчас почти невозможно, потому что, как показывает практика, наличие ядерного оружия гарантирует выживание. Хочешь, чтобы тебя не бомбили – создавай ядерный щит. Этот механизм запускался давно. И он просто вошел в новую фазу. И причина в том, что проблема не решается. На сегодняшний день она либо игнорируется, либо консервируется, либо подменяется имитацией. А когда ты уничтожаешь международную систему нераспространения, когда разрушаешь механизмы контроля, то не удивляйся: система начинает сыпаться. И дальше уже каждый сам за себя. И так, если не продолжить решение иранской ядерной проблемы, то она через достаточно непродолжительное время заиграет уже другими, гораздо более угрожающими красками.

– А как вы думаете: может Трамп, на волне этого иллюзорного успеха с Ираном, попытается применить свою формулу "мир через силу" и к войне в Украине? Бомбить, конечно, никого не будет, но жесткий, ультимативный подход - вполне в его стиле.

– Может. Именно на это намекает кейс с бомбардировкой. Кстати, его зацепила фраза Медведева о возможной передаче Россией технологий для восстановления иранской ядерной программы. Казалось бы, кто такой Медведев для Трампа? Меланхоличный ничтожество. Но эта реплика его зацепила. Это его триггер. И Владимир Зеленский это прекрасно понял. В Гааге, на встрече с производителями оружия, он прямо сказал: обратите внимание, как Кремль отреагировал на удары – не протестом, а новыми амбициями. И это было правильное нажатие на правильную кнопку.

– И в то же время, в том же ответе Трамп сказал, мол, я понимаю, почему Путин – босс в России, а не Медведев. То есть Трамп таки, хоть и вскользь, но признает роль Путина как лидера.

– И именно это слабое место. Кремль в этой игре в заискивание переиграл сам себя. Потому что признавая Путина "боссом", Трамп публично фиксирует точку силы. А вот именно на точку силы и нужно давить. И это дорога к Дональду Трампу.

– Саммит НАТО завершился. Основное впечатление, он организован, чтобы порадовать Трампа максимально. И речь идет не только о тех знаменитых пяти процентах, которые страны должны тратить на оборону. Для нас главное - вопрос Украины присутствует на этом саммите минимально, к чему стремился американский лидер.

– Начнем с того, что следует четко различать три вещи: информационное наполнение, ритуалы и реальные решения. Лучше всего это видно на примере Украины. Этот саммит на самом деле длился не два с половиной часа, как говорят официально. Он длился почти неделю – еще от выступления Марка Рютте на форуме Chatham House, где фактически были анонсированы будущие решения. Сам саммит состоял из трех основных дней. В понедельник работали общественные институты, аналитики, министры обороны и иностранных дел. Во вторник - общественный форум, встреча производителей оборонной продукции, встреча министров иностранных дел Украины и НАТО, прием у короля Нидерландов. Что касается результатов. Что касается Украины, то что бы там ни писали в заключительном коммюнике, но финансирование практически удвоено. И это исключительно средства НАТО, без учета других источников.

Важно, что президент встретился с владельцами и топ-менеджерами всего оборонного сектора Европы. Обсуждали, что, как и где производить. Впервые прозвучало, что Украина будет участвовать в программе по освоению 150 миллиардов евро, зарезервированных для развития европейского ОПК. И это не просто слова – есть конкретная модель: принцип "2+1" - Украина + два европейских производителя. Также критически важный вопрос: как обеспечить Украину тем, чего на европейском рынке не хватает – оружием и боеприпасами. Это до сих пор в работе, и именно сейчас окончательно согласовывается. Каждой стране НАТО был четко указан ее вклад – и цель не просто в деньгах, а в построении системы: безопасность, оборона и – главное – защита Украины, которая сегодня является настоящим щитом Европы. И здесь нельзя не отдать должное новому генеральному секретарю НАТО. Раньше такую работу выполняло Командование объединенных сил. Теперь – он.

Впервые ЕС и НАТО работают вместе, и это видно: на форуме производителей выступали Фон дер Ляйен, Рютте, Кошта – синхронно, как по сценарию. Это означает, что программа НАТО, Rearm Europe и программа "Готовность" - синхронизированы. Речь идет не о больших, а о гигантских ресурсах. И речь уже не только о деньгах, а о том, как их использовать системно. SAAB, Rheinmetall – все ключевые игроки рынка говорили о том, как не допустить хаоса в этих процессах. Военные прекрасно понимают: технологии изменились, подходы должны измениться также. И лучше всего это показывает опыт Украины. Именно поэтому были так широко представлены соглашения о совместном производстве: с Британией, Норвегией – это примеры того, как следует действовать в новой реальности. Потому что современная война - это не танки и самолеты, которые превращаются в мишени. Это беспилотники, автономные системы, новая логика боя. И вот с этой точки зрения, даже несмотря на фактор Трампа, этот саммит был более продуктивен, чем предыдущие. Да, иногда приходится играть - вот ему дали листок с пятью пунктами, он его зачитал, и все голосуют. Но работу же кто-то должен выполнять. Потому что угроза – не исчезла.

– Вы отметиили: ритуальные вещи важны. Тот самый выход к прессе – генсека НАТО Марка Рютте, главы ЕС Антониу Кошты и президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вместе с Владимиром Зеленским - это символично. И несмотря на то, что там думает или хочет Трамп, европейцы действуют и демонстрируют свою позицию. Но Украина упоминается минимально на этом саммите. Нет той тональности, которая была раньше. И это тоже сигнал для российского диктатора Путина. Именно ритуальная тишина дает ему основания думать, что у Запада другие приоритеты. А президент США тем временем рассуждает вслух о пятой статье - что она не гарантирует немедленного коллективного ответа.

– Да, и мы с вами давно это понимали. Если открыть текст Вашингтонского договора - там черным по белому: каждая страна оценивает ситуацию и действует, как может. В третьей части пятого пункта это прописано дословно. Пусть Трамп радуется собственным толкованиям. Но главное другое. Европа осознает: враг вооружается, враг готовится к новой войне. Это означает одно – Европа также должна мобилизоваться, развивать ОПК и помогать Украине. Потому что мы видим на примере последнего года? На самом деле, за период январь-апрель Европа полностью покрыла потребности Украины. И не просто покрыла – ресурсы даже выросли. Саммит показал: в этом году Украина получит примерно 15-20 миллиардов евро – больше, чем в любой предыдущий год. И главное эти средства будут структурированы. Львиная доля идет на совместное производство: Украина с Британией, Украина с Норвегией, Данией, Финляндией. И это не только об Украине, это автономизация системы безопасности Европы.

Америка – есть. Но далеко. И мы не знаем, кто будет следующим президентом США. И какой будет политика. Да, недостатков хватает. И я их не отрицаю. Но несмотря на всю непредсказуемость Трампа, сделаны важные шаги. И в Канаде, и в Гааге Украина получила то, чего хотела. Да, нет громких заявлений. Но Вашингтонское, Вильнюсское коммюнике никто не отменял. Путь в НАТО сохранен. Проблемы 2025 года решены. Да, Washington Post пишет: Трамп молчит, а программа Байдена завершается. Ну и пусть молчит. Главное, Европа берет на себя ответственность. И надо понимать: информации будет меньше, но конкретным дел, наоборот, больше. Это видно даже по цифрам - общую сумму называют, но структуру не раскрывают. Контракты заключены, но что именно – беспилотники, снаряды – уже не озвучивают. Это новая тактика. И она работает.

– То есть то, что сейчас западные СМИ пишут, мол, это самый опасный период за всю историю НАТО, самый большой кризис за 75 лет, это все же преувеличение?

– С точки зрения информационного влияния Трампа, да, эти оценки имеют основания. Но если говорить о реальном положении дел, о развитии оборонно-промышленного комплекса Европы, консолидации европейских сил, подготовке к возможной угрозе, то нет – это не соответствует действительности. Потому что что мы видим? Никто не перессорился, никто не разбежался, что на данном этапе, уже показатель. А дальше покажет практика. То есть вопрос не в риторике, а в способности системы выдержать кризис.

– Не перессорились – потому что угроза еще не слишком близка. Но когда она станет непосредственной – вот тогда и увидим, насколько альянс действительно монолитный. Владимир Зеленский говорит, что разведка имеет данные: Путин готовит нападение на страны НАТО. Многие военные в странах Европы признают, что такой сценарий возможен. Тот же канцлер Германии Фридрих Мерц, кстати, сказал четко: "мы наконец-то поняли наших балтийских друзей". И что главное – "мы осознали ошибки прошлого, обратного пути уже нет. Надо готовиться".

– Абсолютно согласен. И Мерц, кстати, прекрасно это понимает, потому что он, по сути, несет политическую ответственность за те четыре тысячи немецких военных, которые уже развернуты из пяти тысяч обещанных в странах Балтии. Он хорошо знает, что бывает, когда партнеры не готовы. И возьмем, например, Швецию и Финляндию. Они только вступили в НАТО, но уже оказались на передовой. Это новый статус. А с этим статусом надо что-то делать, и не только объяснить собственным гражданам, но и обеспечить армию, инфраструктуру, политическую волю. То же касается балтийских стран, Польши. Они сейчас под бешеным давлением. И имеют два пути: либо усиливать сотрудничество с НАТО и Украиной, либо бежать в стиле Орбана. Почему я вспомнил Орбана? Потому что сейчас в Европе две тенденции: кто-то сплачивается вокруг безопасности, а кто-то начинает убегать. Поведение Орбана - это уже даже не флирт, а прямой сигнал: он хочет дистанцироваться от НАТО и ЕС, особенно если там будет Украина.

– На саммите состоялась долгожданная встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом. Один из главных вопросов разговора – продажа оружия, особенно комплексов ПВО Patriot. При этом президент США так и не дал однозначного ответа, как именно он собирается действовать по этому направлению.

– То, что не дан ответ на вопросы покупки и продажи оружия, не означает, что фраза о том, что мы готовы работать и оказывать помощи, не компенсирует это. Это означает, что желание помогать будет выглядеть как то, что Соединенные Штаты будут продавать оружие либо Украине, либо европейскому посреднику, который потом будет отправлять это в Украину. То есть здесь схема какая-нибудь будет, которую он не хочет озвучивать, и поэтому он не дает окончательного четкого ответа. Она еще не сложилась. Тем более что он хочет сначала поговорить с Путиным. Потому он не хочет озвучивать это направление. Но если брать комплексный анализ того, что сказано, внутренне он принял решение для себя. Другое дело, чтобы сейчас Украина в диалоге с Вашингтоном обеспечила этот процесс и не дала повода думать по-другому. Ну, здесь нужно тоже понимать, что Москва тоже будет ездить по ушам очень серьезно. Поэтому сегодня на этом можно поставить очень обнадеживающую точку.

– Канада подписала оборонное соглашение с ЕС на фоне риторики Трампа и его "аннексионных" фантазий в отношении Канады. И вот теперь оборонное соглашение, участие в программе на 150 миллиардов евро по перевооружению ЕС. И там, кстати, немало прописано и по Украине. Интересно, логично и показательно для нового лидера Канады – Карни.

– Это более чем логично. Если посмотреть на историю участия Канады в европейских войнах – и в Первой, и во Второй мировой, она всегда реагировала быстро, даже раньше США. Помогала Европе, поддерживала союзников. Поэтому эта оборонная синергия не нова. Это закономерность. И то, что сейчас Канада углубляет оборонное сотрудничество с ЕС – естественно. Потому что чем дальше Америка Трампа отдаляется от НАТО, тем ближе Канада к Европейскому Союзу. Это зеркальный процесс. И Карни это прекрасно понимает. Его действия не импульсивные, а стратегически продуманные. Ведь проще договариваться с ЕС как с консолидированной силой, чем с Вашингтоном, где Трамп завтра скажет одно, а послезавтра – другое. А что бы Трамп ни говорил - он знает: ЕС уже не просто экономическая, но и будущая военная сила. Остается только дать больше свободы Берлину. Потому что Германия под давлением. Вспомним знаменитую фразу Трампа к Мерцу: "Мы не хотим, чтобы вы имели ядерное оружие". И Мерц ответил дипломатично: мол, мы не претендуем. Но ведь месседж понятен. Это уже не просто беспокойство - это ревность глобального лидера, который видит, как Европа начинает играть в своей лиге.

– То есть, на ваш взгляд, это лишь первый шаг к чему–то большему и стратегическому со стороны Канады и Европейского Союза? Для нас, конечно, это безусловный плюс.

– Очевидно. Это объединение усилий, которое, с одной стороны, позволяет Канаде наконец приблизиться к выполнению обязательств хотя бы на уровне 2% ВВП на оборону – не говоря уже о 3,5%. Потому что, если быть откровенными, среди отстающих стран Канада – одна из первых в списке. И именно через этот механизм она сможет частично это компенсировать. Потому что вопрос не только в деньгах. Вопрос в том, во что вкладывать. А у Канады есть опыт, есть оборонная программа, она воевала, она понимает, что делает. Это не абстракция. И поэтому, когда Карни входит в этот процесс, он прекрасно осознает, что ресурс будет использован эффективно. А формула 2+1 – это очень правильная. Европейский Союз, Канада, Украина. Конкретные, совместные, практические оборонные проекты.