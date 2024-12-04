'С такими союзниками мы все сможем': Порошенко обсудил с заместителями госсекретаря США энергобезопасность Украины

Находящийся в Вашингтоне Петр Порошенко обсудил с заместителем Государственного секретаря США по энергетическим вопросам и бывшим послом США в Украине Джеффри Паетом насущные энергетические потребности нашего государства.

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"Непрерывные массированные удары российского агрессора по украинской критической инфраструктуре наглядно демонстрируют истинные намерения России – разрушить отечественную энергетику и превратить Украину в энергетическую пустыню в центре Европы", – написал Порошенко в соцсетях.

"Подробно обсудили возможности, как предотвратить такой сценарий и сделать невозможным реализацию российских планов. Знаю, что с такими друзьями и союзниками, как Джеффри, мы все сможем", – убежден Петр Порошенко.

"Не обошли вниманием также вопрос укрепления устойчивости Украины, демократического развития и верховенства права, основополагающих свобод, прежде всего в контексте необходимых реформ на пути к ЕС и НАТО", – отмечает Порошенко.

Лидер Европейской Солидарности также встретился с заместителем Государственного секретаря США по вопросам Европы и Евразии Крисом Смитом.

"Рассказал об актуальной ситуации на фронте и неотложных потребностях украинского войска, учитывая запросы, которые еженедельно получаю от бойцов. Также мы скоординировали подходы к укреплению длительной устойчивости Украины", – сообщил пятый президент.

"Отдельно обсудили возможные стратегии победы Украины и прекращение войны и обеспечение международной ответственности агрессора. Убежден, что лучшей гарантией безопасности для Украины остается членство нашего государства в НАТО, ведь любые другие подходы не обеспечат мир, безопасность и стабильность в Европе", – пишет Порошенко.

В Вашингтоне Петр Порошенко примет участие в саммите Международного демократического союза (IDU) по приглашению Главы IDU, бывшего премьер-министра Канады Стивена Гарпера. В рамках визита предусмотрены отдельные двусторонние встречи Петра Порошенко с руководством Государственного департамента США, Министерства обороны, членами Конгресса, представителями экспертных и аналитических центров США.