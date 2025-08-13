"Румыния продолжит поддерживать Украину": Никушор Дан анонсировал свой визит в Киев

Президент Румынии Никушор Дан анонсировал свой визит в Украину, который состоится уже этой осенью. Во время недавнего телефонного разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским, Дан принял приглашение посетить Киев.

Видео дня

Об этом он сообщил в соцсети Х, 12 августа. По словам политика, Румыния продолжит поддерживать независимость и суверенитет украинского государства.

Детали разговора

"Сегодня я имел углубленный телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским. Я выразил ему свою точку зрения, что нам нужен всесторонний и длительный мир в Украине, чтобы прекратить ежедневные зверства России", – говорится в сообщении.

Никушор Дан отметил, что его страна поддерживает усилия президента США Дональда Трампа по окончанию войны. По его мнению, будущее соглашение должно быть справедливым и долгосрочным, а мира нужно достичь за столом переговоров.

"Румыния будет продолжать поддерживать Украину во всех усилиях для достижения справедливого мира для народа Украины. Безопасность Украины тесно связана с безопасностью Черного моря и безопасностью Европы. Я принял приглашение президента Зеленского посетить Киев этой осенью", – указано в сообщении.

Напомним, в июле стало известно, что Румыния совместно с Украиной начнут производить БПЛА, переговоры между сторонами уже начаты. Вскоре детали будущего сотрудничества будут обсуждаться на уровне министров обороны, а производственные мощности планируют построить на территории Румынии.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 12 августа провел телефонный разговор с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. В ходе диалога турецкий глава сказал, что готов организовать саммит с участием лидеров Украины, США, России и Турции. Также Эрдоган отметил поддержку суверенитет и территориальную целостность украинского государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!