Встреча президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина будет зависеть от того, будет ли достигнут "любой прогресс в прекращении войны в Украине". Вашингтон стремится понять, серьезно ли Россия настроена по вопросу прекращения войны и какие реальные требования выдвигает Москва, прежде чем организовывать встречу на самом высоком уровне.

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Такое заявление сделал госсекретарь США Марк Рубио в четверг, 20 февраля, пишет Reuters. Ранее Трамп заявил, что хочет встретиться с Путиным до конца февраля

Рубио заявил, что "не знает", когда может состояться встреча Трампа и Путина. Он утверждает, что во время переговоров с россиянами в Саудовской Аравии 18 февраля сказал им, что "встречи не будет, пока мы не узнаем, о чем будет эта встреча".

"Я думаю, когда состоится эта встреча, во многом будет зависеть от того, сможем ли мы добиться прогресса в прекращении войны в Украине", – отметил Рубио.

По его словам, президент США сначала хочет понять, насколько серьезно Россия настроена на завершение войны против Украины.

"Единственный способ - проверить их, по сути привлечь их и сказать: "Хорошо, серьезно ли вы настроены на прекращение войны? И если да, то каковы ваши требования? Отличаются ли ваши общественные и частные требования? Единственное, о чем мы договорились, это то, что мы будем говорить о мире. То, что они предложат, в чем они готовы уступить, что они готовы рассмотреть, определит, серьезно ли они относятся к миру или нет. Мы просто еще не на этом этапе", – отметил госсекретарь США.

Он также заявил, что США якобы консультировались "со всеми" перед встречей с российской делегацией – несмотря на ряд публичных заявлений Украины и европейских стран о фактическом исключении из переговорного процесса.

Также Рубио заявил, что Трамп "очень расстроен президентом Зеленским", который в ответ на обвинения Украины в начале российской агрессии заявил, что тот попал в ловушку российского дезинформационного пузыря.

"Президент Трамп очень расстроен президентом Зеленским. Мы заботимся о (Украине), потому что это имеет последствия для наших союзников и, в конце концов, для мира. Здесь должен быть определенный уровень благодарности", – заявил Рубио.

Также госсекретарь высказался по поводу претензий США на украинские недра. По его словам, соответствующий договор был предметом обсуждения на встрече с Зеленским в Мюнхене, в которой принимал участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

"Мы объяснили им: "Смотрите, мы хотим быть с вами совместным предприятием не потому, что мы пытаемся украсть в вашей стране, а потому, что мы считаем, что это действительно гарантия безопасности, потому что мы являемся вашим партнером в важном экономическом деле. Нам возвращают часть денег... и теперь у нас есть личная заинтересованность в безопасности Украины. И он сказал: "Конечно мы хотим заключить это соглашение. Это имеет смысл во всем мире. Единственное, что мне нужно провести это через мой законодательный орган. Они должны это одобрить", – заявил Рубио.

Он добавил, что был расстроен, услышав затем заявление Зеленского об отклонении соглашения, потому что это, мол, "не то, что произошло".

Напомним, ранее CNN выпустило материал, в котором отмечено, что российский диктатор лжет, но Трамп доверяет Путину.

Издание подчеркнуло, что заявления российского диктатора Владимира Путина по Украине, на которые в последнее время ссылается американский президент Дональд Трамп, не соответствуют действительности. Нет доказательств того, что Путин отказался от своих целей по Украине и согласится на переговоры, которые приведут к длительному миру. Это подтверждают западные разведки. Они же констатируют: проблема заключается в том, что Трамп больше доверяет не разведданным, а российскому диктатору.

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