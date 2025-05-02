'Россияне нервничают': Жмайло объяснил трехдневное перемирие Путина в честь 9 мая

Российский диктатор Владимир Путин объявил трехдневное перемирие на фронте, поскольку опасается, что Вооруженные силы Украины могут испортить праздник в Кремле, приуроченный ко дню победы. В то же время для Украины короткое прекращение огня сейчас не уместно.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Он убежден, что у Сил обороны есть ресурсы, чтобы "поздравить" россиян на Красной площади.

"Оно (перемирие – Ред.) не уместно сейчас. Как сказал президент (Владимир Зеленский – Ред.), россияне нервничают, что мы им сорвем их праздник. Это главный праздник их "империи", главный шабаш. "9 мая" и "деды воевали" – это уже отдельная религия у РФ. Поэтому они боятся новых шагов Сырского – что это пройдет под звуки сирен и под взрывы украинских дронов", – пояснил эксперт.

Для российского руководства 9 мая должно стать демонстрацией силы и могущества перед мировым сообществом. Впрочем, есть все шансы, что вместо триумфа это обернется национальным унижением. В Кремле рассчитывают "нас просто передавить", игнорируя как предложение Украины о 30-дневном перемирии, так и позиции Соединенных Штатов.

"Хорошо, давайте начинать хотя бы с 30 дней, но давайте искать реальные механизмы мониторинга соблюдения этого перемирия. Ибо прошлое перемирие предполагало сокращение на 70% использования дронов, артиллерии и минометов, потому что мы уничтожили снаряды. А перемирие на Черном море лучше обеспечивали Силы обороны. Как только оно начало действовать там, по нашей земле из акватории Черного моря снова полетели "Калибры", – подчеркнул Жмайло.

Если Запад не предоставит Украине альтернативные варианты, к примеру, финансовую поддержку в обмен на временное воздержание от ударов по территории России, то Киев оставляет за собой право отказаться от таких сдержанных действий. В случае отсутствия конструктивных предложений последствия могут быть серьезными. Мы имеем все ресурсы, чтобы добраться даже до Красной площади.

"Так, возможно, мы не попадем, потому что там много ПВО. Но будет бахать и сирена будет выть. И все празднования вынуждены будут проводить в бункерах и бомбоубежищах", – резюмировал эксперт.

Напомним, 28 апреля стало известно, что Владимир Путин объявил перемирие в период празднования 80-летия победы. Оно начнется с 00:00 в ночь с 7 на 8 мая, а закончится в 00:00 в ночь с 10 на 11 мая. Решение об остановке боевых действий было принято якобы "исходя из гуманитарных соображений".

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский назвал манипуляцией "предложение" Путина о трехдневном перемирии в мае. Он заявил о необходимости как минимум 30-дневного прекращения огня.

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