Из-за российского удара по одной из энергетических подстанций в Славутиче более трех часов продолжался блэкаут на объектах бывшей Чернобыльской атомной электростанции. Враг не мог не осознавать такие последствия для ЧАЭС, подчеркнул президент Украины Владимир Зеленский.

Это был целенаправленный удар оккупантов, для которого они применили более 20 БПЛА. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

"Россияне не могли не знать, что удар по объектам в Славутиче будет иметь такие последствия для Чернобыля. И это был целенаправленный удар, в котором они применили более 20 дронов – по предварительной оценке, российско-иранских "Шахедов". Часть этих дронов удалось сбить, но удар был организован именно волной дронов, чтобы усложнить защиту объекта", – отметил он.

Блэкаут в частности задел новое укрытие, которое защищает окружающую среду от остатков четвертого энергоблока станции после взрыва 1986 года и радиоактивных обломков и пыли. Также это хранилище для отработанного ядерного топлива, в котором хранится 80% всего такого отработанного топлива, которое было накоплено за время функционирования АЭС. Это отработанные топливные сборки общим весом более 3250 тонн.

Зеленский напомнил, что также продолжается блэкаут на Запорожской атомной электростанции, который начался из-за российских обстрелов в районе объекта. Россияне не делают ничего, чтобы исправить ситуацию и дать возможность украинским специалистам восстановить внешнее питание ЗАЭС, которое должно функционировать непрерывно в нормальных условиях.

Россия сознательно создает угрозу радиационных инцидентов, пользуясь слабой позицией МАГАТЭ и директора агентства Рафаэля Гросси, а также распыленностью глобального внимания, заявил президент Украины.

"Чтобы исправить ситуацию, слабые и половинчатые решения не сработают. Каждый день затягивания Россией войны, российские отказы от полного и надежного прекращения огня, постоянные российские удары по всем объектам нашей энергетики, включая те, от которых зависит безопасность атомных станций и другой ядерной инфраструктуры, – это глобальная угроза. Включая объекты ЧАЭС и ЗАЭС в Украине расположены шесть атомных станций, и каждая из них может быть мишенью для российских дронов и ракет", – отметил он.

Глава государства добавил, что важно, чтобы страны Европы, Соединенные Штаты Америки, страны "Группы семи" и "Группы двадцати" реально действовали ради мира и безопасности на все 100%. Должно быть сильное реагирование и соответствующее давление на Россию с целью защиты жизни.

Блэкаут на ЧАЭС

В среду, 1 октября, на Чернобыльской атомной электростанции возникла чрезвычайная ситуация в результате российского обстрела энергетической инфраструктуры в городе Славутич Киевской области. Из-за перебоев напряжения ГСП "Чернобыльская АЭС" осталось без стабильного электроснабжения.

Министерство энергетики Украины сообщило, что в результате атаки армии РФ был обесточен новый безопасный конфайнмент. Этот объект является критически важным, так как именно он изолирует разрушенный четвертый энергоблок ЧАЭС и предотвращает утечку радиоактивных материалов в окружающую среду.

"Из-за вражеского обстрела энергообъекта в Славутиче Чернобыльская АЭС оказалась в блэкауте", – подчеркнули в ведомстве.

Как сообщал OBOZ.UA, на оккупированной Запорожской АЭС критическая ситуация – станция уже больше недели без подключения к энергосистеме работает исключительно на аварийных дизельных генераторах, резервного топлива для которых осталось на 10 дней. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что ведет переговоры с Украиной и Россией для содействия ремонту поврежденной ЛЭП и скорейшего восстановления внешнего электроснабжения ЗАЭС.

