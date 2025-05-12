'Добро пожаловать в петлю': в The Times оценили требования Путина к Украине и объяснили, готов ли Кремль к уступкам

Российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, что РФ якобы готова к мирным переговорам с Украиной. При этом главарь Кремля категорически отказывается прекращать огонь и переходить к полноценной дипломатии.

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Более того, Путин фактически требует капитуляции Украины и территориальных уступок. Об этом говорится в материале The Times.

Вместо согласия на прекращения кровопролития и убийств украинцев диктатор РФ предложил прямые переговоры с Украиной. Также Путин повторил настойчивость Кремля в том, что любые переговоры должны касаться "первопричин" войны. В переводе с кремлевского это, как минимум, намек на отстранение от власти нынешнего украинского правительства президента и юридический отказ от вступления в НАТО.

Также аналитики уверены, что Кремль по-прежнему будет требовать контроль над Крымом и четырьмя украинскими областями, при чем не по линии боевого столкновения, а в их административных границах.

Кремль повторяет свои требования неделю за неделей, иногда формулируя их на разных языках, но при этом не меняет принципиальных требований. Россия считает, что единственный путь к миру – это выполнение всех требований Путина.

"Фильм "День сурка", в котором актер Билл Мюррей вынужден переживать один и тот же день снова и снова, пользуется огромной популярностью в России. Судя по его комментариям в воскресенье об Украине, Путин, похоже, тоже является его поклонником. Добро пожаловать во временную петлю Кремля. (Снова)", – пишет The Times.

Ранее сообщалось, что диктатор Владимир Путин пытается манипулировать текущими дискуссиями о прекращении огня и будущем мире в Украине. Военный преступник преследует цель подорвать украинско-американо-европейское единство вокруг всеобъемлющего 30-дневного прекращения огня.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин выступил с заявлением, но ничего не сказал о 30-дневном перемирии, которое должно было бы начаться 12 мая. Вместо этого предложил начать очередные переговоры 15 мая, фактически отклонив требование о прекращении огня.

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