Россия пытается использовать переговоры для затягивания времени: Коваленко озвучил главную задачу Украины

Россия не ведет настоящих переговоров, а лишь затягивает время, несмотря на 50-дневный ультиматум президента США Дональда Трампа. Но Украина пытается договориться о возвращении наших воинов из вражеского плена, что является основной задачей переговорного процесса на этом этапе.

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Ситуацию в эфире "Единых новостей" прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он не видит признаков готовности Кремля к диалогу.

"Россия демонстрирует исключительно то, что они будут пытаться путем участия в переговорах тянуть время, соответственно, без прекращения огня. Это их главная тактика", – сказал Коваленко.

Он предполагает, что россияне ведут видимость переговоров, чтобы использовать это после окончания 50-дневного срока, озвученного Трампом. Боевые действия, скорее всего, не прекратятся, но российская сторона сможет заявить, что якобы "продолжает диалог".

"Соответственно, это их задумка – но эту задумку все понимают. Украина имеет свою стратегию относительно того, как противодействовать этим замыслам России. На Западе прекрасно понимают вот этот замысел России – использовать переговоры как затягивание времени. Это у них не получится. Наша задача одна из важнейших – это возвращение пленных", – заверил руководитель ЦПД.

Он подчеркнул, что все пленные должны вернуться домой в рамках выполнения предыдущих договоренностей, достигнутых в Турции.

Как писал OBOZ.UA, новый раунд переговоров Киева и Москвы запланирован на 23 июля. Накануне этой даты путинский пресс-секретарь Дмитрий Песков выдал заявил: мол, еще не время встреч на высшем уровне (как и мирных договоренностей), потому что "сначала надо много поработать".

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