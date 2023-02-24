''Россия не может победить, но ее ''нельзя загонять в угол'': Орбан ''отличился'' заявлением в годовщину войны в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отметился очередным скандальным заявлением о войне в Украине. В годовщину российского вторжения он призвал Киев к переговорам с агрессором.

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Также выразил убеждение, что Кремль не может победить в этой борьбе, потому что Запад в ней поддерживает ВСУ. Мнением политик поделился в своем Twitter-аккаунте.

В частности, глава венгерского правительства решил напомнить, что Российская Федерация является ядерным государством. Так что, по его мнению, такую страну "нельзя загонять в угол", иначе это грозит миру ядерной войной.

На этом фоне Орбан заявил, что Украина и Россия должны как можно скорее заключить "мирный договор" о прекращении войны.

Напомним: в прошлом году премьер Венгрии обвинял Запад в том, что он "занял неправильную позицию" в войне РФ против Украины. В частности, по его словам, он должен был "принять условия Путина", а не поддерживать украинцев.

Недавно Орбан назвал российскую войну против Украины "не нашей" и заявил, что "это конфликт между двумя славянскими странами", в который Евросоюз "не должен вмешиваться".

В ответ на такие высказывания премьера Венгрии министр иностранных дел Словакии Растислав Качер не сдержался и послал Орбана вслед за "русским военным кораблем". Он напомнил, что разжигает эту кровопролитную войну именно Россия и ее оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в годовщину вторжения войск РФ в Украину Китай обнародовал собственный "мирный план" по окончании войны. В 12 пунктах Пекин расписал, что следует прекратить боевые действия, снять санкции с России за преступления против украинцев, но якобы призывает и к сохранению суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

На действия такого жеста КНР отреагировали в США, заявив, что война закончится хоть завтра, но при условии, что РФ выведет свои войска из Украины и перестанет нападать на нее.

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