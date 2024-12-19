'Россия не хочет мира': Каллас объяснила, почему нет смысла подталкивать Зеленского к мирным переговорам

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас подчеркнула, что подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией бесполезно. Она отметила, что российский диктатор Владимир Путин не намерен прекращать войну.

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Об этом Каллас сказала в интервью Financial Times. Она призвала западные столицы выполнить свои обязательства перед Украиной и сосредоточиться на ее поддержке.

"Нет смысла подталкивать Зеленского к разговору, когда Путин не хочет говорить. Мы не можем говорить о миротворцах, когда нет мира. А почему нет мира? Потому что Россия не хочет мира", – сказала Каллас.

Она отметила, что сейчас необходимо быть честными с собой относительно ситуации. По ее мнению, поддержка Украины значительно менее затратна, чем допускать затягивание войны и ее возможные последствия в будущем.

"Поддержка Украины сейчас намного дешевле, чем терпеть войну позже. Россия не изменила своих целей. Я имею в виду, что нам нужно быть предельно честными с самими собой на этот счет. Что мы на самом деле делаем сейчас?" – добавила премьер-министр.

Каллас акцентировала внимание на важности укрепления позиций Украины как на поле боя, так и в дипломатической плоскости.

"Ибо чем сильнее они (украинцы. – Ред.) на поле боя, тем сильнее они за столом переговоров – если они дойдут до этого", – резюмировала она.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подверг критике попытки Орбана стать "посредником" между Киевом и администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа в вопросе завершения войны. По его мнению, это не что иное, как пиар, ведь у Будапешта нет никаких рычагов влияния на российского диктатора Путина.

В то же время в команде Трампа считают, что предложение рождественского перемирия от Орбана и большого обмена пленными между Украиной и РФ "можно рассмотреть, если бы это было первым шагом к завершению боев".

Как сообщал OBOZ.UA, генерал-лейтенант Игорь Романенко предостерег, что Путину не нужно никакое перемирие и это хорошо понимает окружение Трампа. Единственное же, что может сделать российский диктатор на фоне таких "инициатив", – это "бросить кость" мировому сообществу посредством обмена военнопленными.

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