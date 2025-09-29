'Россия не будет устанавливать новые границы в Украине': Зеленский ответил на вопрос относительно территориальных уступок

Страна-агрессор Россия не имеет никакого права менять украинские границы в свою пользу. Киев готов к переговорам на дипломатическом уровне, но территориальных уступок Москве не будет.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил во время выступления на Варшавском форуме по безопасности, его слова цитирует The Guardian. Глава государства в очередной раз подчеркнул, что границы Украины определены ее Конституцией.

Что сказал украинский лидер

"Россия не будет устанавливать новые границы в Украине", – сказал Зеленский.

Он добавил, что именно "единство" является главным оружием, которое нужно, и предупредил о попытках разделить Европу.

Также президент подчеркнул важность вступления Украины в Европейский Союз.

"Мы делаем все необходимое, и важно, чтобы вступление Украины не задерживалось из-за национальной политики той или иной страны", – сказал он, имея в виду Венгрию.

Вместе с тем гарант отметил, что "мы должны избегать любой зависимости от России".

Напомним, ранее в одном из американских интервью Зеленский заявил, что, в отличие от РФ, Украина хочет мира, но вынуждена продолжать борьбу, так как воюет не за новые земли, а ради выживания украинского народа. Но дипломатия, по определению президента Украины, "это хороший компромисс для всех".

Как сообщал OBOZ.UA, Зеленский объяснил, почему риторика Дональда Трампа относительно войны в Украине изменилась. По его словам, основной причиной стало более глубокое понимание американской стороной ситуации в Украине и уверенность в способности Украины защищать свои территории. К тому же недоверие к российскому диктатору Владимиру Путину тоже сыграло свою роль.

