Россия готовит провокации с помощью 'украинской грязной бомбы', что полностью развяжет руки Путину в войне. Интервью с Шамшуром

Президент США Дональд Трамп рискнул, втянув США в конфликт между Израилем и Ираном, но, возможно, это окупилось, по крайней мере на данный момент. В ночь на 24 июня Трамп объявил, что обе страны договорились о прекращении огня, которое, по его словам, может привести к долговременному миру. Если американский президент действительно положил конец тому, что он назвал "12-дневной войной", это станет важным шагом назад от края конфликта, который, казалось, вот-вот охватит весь регион и еще глубже втянет в него США – особенно после того, как американские удары нанесли ущерб иранским ядерным объектам, а иранцы атаковали военную базу США.

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Кажется, стороны поняли, что в настоящее время трудно дальше воевать. Израиль не имеет ресурса вести долговременную войну, расчет на быстрое свержение режима не оправдался. Как и способность обеспечить собственную неуязвимость от иранских ракетных ударов. Иран пока не проиграл, но на грани, и уверенности в своей выносливости нет, внутри страны все также достаточно проблемно. Трамп очень боялся погрязнуть в долгой войне, ведь обещал прекращать войны, а не начинать новые. И американскому лидеру, похоже, удалось с победой выйти из того, что выглядело как эскалация ситуации, но оказалось полной противоположностью. Имеется в виду ответ Ирана и его удар по американской военной базе. Катар был предупрежден, как и американцы, и ракеты были перехвачены. Никто не пострадал. Сравнительно сдержанный подход усилил впечатление, что Тегеран не заинтересован в эскалации. Президент США воспринял скромный ракетный ответ Тегерана как знак того, что он хочет положить конец эскалации.

Как часто бывает, все стороны объявили о своей победе. Израиль "достиг всех поставленных целей" – "устранил" угрозу ядерной иранской программы и "добился" устранения баллистической угрозы. Но после последних залпов этой "угрозы" перед самым "перемирием" погибли еще пять человек. Не выполнена и цель, которая, кажется, и была главной для Израиля – уничтожение или смена существующего иранского режима. Официальная версия Ирана, которую он представил своим гражданам, о прекращении огня также победная: "Наша победа заставила врага раскаяться и остановиться". То, что страна получила такой удар, от которого будет отходить очень долго, и неясно, получится ли это полноценно, – еще большой вопрос, власть аятоллы молчит. Не менее уверенную и однозначную "победу" одержал и Дональд Трамп. На фоне абсолютного провала всех внутренних и внешних инициатив президенту США срочно необходим был положительный результат. "Иран никогда не восстановит ядерную инфраструктуру", – уже резюмировал Трамп. Учитывая то, что собой представляет нынешний иранский режим, а также то, каким может быть его конец без ядерного оружия, в это верится с большим трудом. Не будет удивительным, если уже вскоре Иран недвусмысленно заявит о готовности возобновления ядерной промышленности, конечно, "исключительно" в "мирных" целях. Да и собственно само перемирие может оказаться не таким уж и долговечным. Уже через несколько часов оно могло прекратиться. После иранской ракеты, которая была запущена по Израилю, только окрик Трампа не атаковать развернул израильские самолеты, которые все же успели выпустить несколько ракет и поразить цели. Прошло всего несколько часов прекращения огня. Что будет через несколько дней, не может сказать никто.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью OBOZ.UA поделился чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

– США, по всем признакам, вступили в войну – провели бомбардировку ключевых ядерных объектов Ирана. И уже Трамп торжественно объявляет о достижении перемирия. Израиль и Иран официально заявляют о согласии на прекращение огня. На вопрос, закончилась ли война полностью, президент США ответил: "Да. Я не верю, что они когда-то снова будут стрелять друг в друга". Но уже после начала трамповского перемирия по Израилю была выпущена ракета. Израиль начал свой ответ, и только вмешательство Трампа прекратило атаку израильтян и продолжило хрупкое перемирие. Так Трамп таки миротворец?

– Ситуация действительно очень динамичная. Буквально перед атакой Ирана на американскую базу в Катаре казалось, что все уверенно движется к новой эскалации. Но, когда стали известны детали этого удара, в частности предупреждения от катарской и американской стороны, стало очевидно, что все не так просто. А дальше мы уже услышали о прекращении огня – и не только от Трампа, но и от Ирана и Израиля. Это важно. Как будет развиваться ситуация дальше, увидим в ближайшие дни. На этом этапе вряд ли можно говорить о настоящем урегулировании или стабилизации. К тому же непонятно, действительно ли были уничтожены все элементы иранской ядерной программы. Очень много вопросов остается без ответов. Но если говорить "по горячим следам", то на сегодня для Трампа это политическая победа. Он показал себя как решительный лидер самой мощной державы мира, который действует в соответствии с этим статусом. Кроме того, он реализовал свой лозунг "мир через силу": нанес удар тогда, когда счел это нужным, и сразу открыл путь к перемирию. Внешне – это красиво. Но еще важнее, что ему это было нужно внутриполитически, потому что реакция в США была неоднозначной. И главная угроза для него заключалась в том, что даже среди его сторонников из движения "Америка превыше всего" прозвучали голоса: мол, вы же обещали не воевать, а теперь США могут погрязнуть в масштабном конфликте. То есть перспектива затяжной войны до сих пор реальна, она остается. Однако по состоянию на сейчас все выглядит так, что Трамп вышел из этого эпизода победителем. Получил политические очки, укрепил позиции внутри страны и на международной арене.

Мне кажется, что это перемирие временное. Все зависит от того, насколько ослаблен Иран. Если действительно было уничтожено большинство ключевых элементов его ядерной программы, если Иран не в состоянии ответить даже баллистическими ракетами, которых у него достаточно, если Израиль полностью контролирует воздушное пространство и уничтожил ПВО Ирана – тогда да, прекращение огня может продержаться некоторое время. Но вот это трамповское "навсегда" – ну тут у меня серьезные сомнения. Иран – это государство, которое умеет ждать. Они умеют играть вдолгую. И какая-то форма ответа будет. Возможно, не сейчас, а когда наберутся сил. Возможно, асимметричная: через прокси-группировки, террористические атаки или даже агентурную деятельность на территории США. То есть рано праздновать победу над иранским фундаментализмом, терроризмом и прочим.

– Учитывая сам характер иранского режима, сомнительно, что они откажутся от программы создания ядерного оружия. Они же теперь наглядно увидели: была бы у них бомба – их никто бы не трогал. Учитывая территорию, ресурсы и потенциал – Иран еще способен возобновить программу, если только не произойдет смена режима.

– Согласен. Об этом, кстати, говорят и большинство экспертов из региона. У нынешнего иранского режима, наоборот, сейчас может появиться еще больше мотивации сохранить власть, реализовать идеологические цели, а главное – убедить себя, что путь был правильный: "Не успели – теперь точно надо ускорить создание атомного оружия". И речь не обязательно о классической ядерной бомбе. Есть еще "грязные бомбы", и для этого, насколько я понимаю, Иран уже имеет достаточный запас обогащенного урана. И очень важный вопрос: а где именно этот уран хранится? Вряд ли в тех объектах, которые бомбили США и Израиль. То есть основное могло остаться целым. Возобновление программы, даже ее ускорение, выглядит вполне реальным сценарием. И это может стать системным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия. Теперь многие страны задумываются: "Может, лучше иметь хотя бы минимальный ядерный потенциал?" Причем это не только теократии. Об этом заговорили и в Японии, и в Южной Корее. А если говорить о способности реально применить ядерное оружие, то Иран и Северная Корея, как по мне, наиболее вероятные кандидаты. Так что ситуация тревожная. И не только для региона, а для всего человечества.

– Собственно, в Израиле уже звучат негативные оценки по поводу перемирия с Ираном, объявленного Трампом. Бывший министр обороны Авигдор Либерман считает результат войны для Израиля "горьким" и прогнозирует новую войну через 2-3 года. Мол, "вместо безоговорочной капитуляции мир вступил в сложные и утомительные переговоры, причем режим аятоллы не намерен сдаваться – ни в вопросе обогащения урана, ни в вопросах производства баллистических ракет, ни в вопросах поддержки и финансирования терроризма, а перемирие без четкого и однозначного соглашения непременно приведет к новой войне, причем в гораздо худших условиях". Согласны с этим заявлением?

– Да, в этом есть логика. Можно провести параллели и с нашей ситуацией: война как бы прекращается, Иран "оправляется", накапливает ресурсы – и новая война. И так по кругу. Очевидно, есть две главные причины прекращения боевых действий. Вы уже о них упомянули, и я согласен, обе версии имеют право на жизнь. Первая – недостаточность ресурсов у Израиля. Хотя лично я не уверен, что это главная причина. А вот вторая, которая, по моему мнению, вполне может быть ключевой, – это требования со стороны Трампа. Тем более что сам Нетаньяху умело "подвел" Трампа к решению нанести удар. Его дипломатические способности и манипулятивные способности не стоит недооценивать. Но потом, когда Трампу уже пришлось решать, что делать дальше, – здесь все: стоп. Потому что слишком уж не вписывается это в его образ "миротворца", человека, который не разжигает, а останавливает войны. А этот образ ему критически важен именно для внутренней аудитории, для его фан-базы, которая живет мифом о "Трампе-мессии". Поэтому, если совместить оба фактора, позицию Трампа и ограниченный ресурс Израиля, имеем прекращение огня. А то, что это перемирие не навсегда, – ну здесь не надо быть ни послом, ни военным аналитиком, чтобы понять.

– Ну а что дальше? Срок президентства Трампа же закончится. И иранцы, скорее всего, будут ждать именно этого момента, чтобы снова атаковать Израиль. И Трамп снова скажет: "А при моем президентстве такого не было", не понимая, что шаги, которые он сделал, к длительному миру не могли привести.

– Да, его "фирменный стиль" – это "остановить войну здесь и сейчас". А как будет дальше? Ну это уже "не его дело". Разбирайтесь между собой. Он делает громкое заявление: мол, надеемся, что перемирие навсегда. И все – галочку поставил. Но, если копнуть глубже, насколько я понимаю Трампа, это для него даже не главное. Его главное правило – всегда провозглашать победу. Даже если объективно это провал, он скажет: "Я сделал все возможное, это вы не воспользовались".

– Верховный лидер Ирана Али Хаменеи направил своего министра иностранных дел Аббаса Аракчи в Москву после ударов США, чтобы попросить Владимира Путина о помощи. Хаменеи "не впечатлен" реакцией Москвы на бомбардировки и хотел, чтобы Путин сделал больше для поддержки в борьбе с Израилем и США. Судя по тому, что сообщается о встрече иранского министра и Путина, максимум помощи, которую может оказать Кремль своему союзнику, – это передать "самые теплые пожелания" высшему иранскому руководству. Путин фактически слил Иран, несмотря на якобы союзнические отношения и даже определенные соглашения о взаимопомощи.

– Ну вот именно это и интересно. Посмотрите, как себя повела Россия. С одной стороны, все дипломатические ритуалы соблюдены: заявления о "неспровоцированной агрессии", поддержка Ирана на заседании Совбеза ООН. Выглядит так, будто союзнические обязательства выполнены. Но ничего больше. Я не исключаю, что определенная помощь таки будет, но теневая, негласная, очень осторожная. Например, очень интересно посмотреть, где будет храниться иранский обогащенный уран. Это вопрос стратегический. Но Путину важно не только не испортить отношения с Ираном. Ему еще важнее не разрушить потенциальное "окно" для переформатирования отношений с Трампом. И вот здесь очень интересный момент: вы видели хоть одно заявление Трампа, где он был бы возмущен или разочарован позицией Путина? Я – нет. Возможно, что-то пропустил. Но пока что тишина. Да, Трамп мог быть раздраженным. Особенно после заявлений Медведева. Но он не дал никакого сигнала, что это как-то повлияло на его отношение к самому Путину.

– Что касается заявления Медведева, который все же заместитель председателя Совета Безопасности РФ, то он заявил, что Дональд Трамп, который пришел к власти как миротворец, фактически стал инициатором новой войны, а также отметил, что теперь некоторые страны готовы "напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект". Все знают, что он озвучивает то, что Путин не хочет говорить вслух. Это заявление достаточно встревожило Трампа, и он ответил.

– Именно так. И это не какой-то там "парень из гастронома", а чиновник, который ретранслирует идеи верхушки. И вот что интересно: как Трамп на это реагирует? Он публично "размазывает" Медведева, в своих постах просто уничтожает его, презирает. Но при этом говорит: "Путин – это другое". То есть он демонстрирует, мол, готов дальше иметь дело с Путиным, потому что не ассоциирует себя с такими придурками, как Медведев. Вспомните, что говорил Болтон: Трамп не думает о России – он думает о Путине. Путин ему, очевидно, нравится. Он видит в нем "своего". Даже в нынешней ситуации он избегает даже малейшей критики в адрес Путина. Он разделяет: есть "плохие бояре" типа Медведева, а есть "царь", с которым еще можно вести дела. И вот вопрос: Трамп действительно в это верит? Или это просто публичная стратегия? Мне кажется, самое страшное, что он верит. Он действительно хочет договариваться с Путиным как с партнером. И для нас это худший возможный сценарий.

– В целом для Украины прекращение конфликта на Ближнем Востоке – это позитив? Потому что за последние недели после атаки Израиля и ответа Ирана все внимание Запада – и медиа, и политически – переключено только на это.

– Здесь надо быть осторожным с выводами. Потому что в подобных случаях все может измениться в любой момент. Но да, если говорить прямо: поражение Ирана – это, условно, хорошо для нас. У нас нет никакой симпатии к Ирану. Второе: если конфликт остается очень горячим, информационное внимание и политический фокус Запада смещаются туда, а не на Украину. И это затрудняет принятие решений, затягивает процедуры помощи. А насчет нефти – мы уже говорили. Нефть сейчас главный нерв глобальной повестки. И еще одна тревожная вещь, которую проявил этот конфликт: отношения между Трампом и Путиным остаются, несмотря ни на что. Этот фактор не изменился. Более того, когда Трамп видит, что его идеи реализуются, он входит в состояние почти самовнушения: "я всемогущ". И в таком состоянии он вполне способен снова вернуться к теме войны – уже как субъект, а не сторонний наблюдатель. Но не для того, чтобы помогать нам, а чтобы давить. Я вполне допускаю, что Трамп может использовать это как рычаг. Например, угрожать остановкой поставок оружия или даже отказом от продажи. Он будет уверен, что такие ультиматумы приведут его к результату. Другое дело, что контекст войны России против Украины совершенно другой. Но, зная Трампа, не исключаю, что в его голове уже формируется какая-то собственная "цепь причинно-следственных связей".

– Возвращаясь к заявлениям Путина и Медведева. Эти двое параллельно говорят об "украинской грязной бомбе" и провокации Украины. Мол, сброс "грязной" ядерной бомбы был бы последней ошибкой Киева. Ответ России в случае такого шага будет "жестким и катастрофическим" для Украины, мол, РФ будет готова ответить настоящим ядерным оружием. Видите ли вы в этом попытку подготовить базу для будущей провокации россиян в этом направлении и обвинений Украины?

– Да. К сожалению, я абсолютно не исключаю возможности подобной провокации со стороны России. Запуск таких тезисов – классический modus operandi Путина. Он вбрасывает в публичное пространство даже самые нелепые идеи, тестирует реакцию – и политическую, и военную. Слушает, что скажут союзники Украины. Смотрит, будет ли ответ в виде дополнительной помощи. И от этого уже калибрует свое поведение. То есть идея может быть абсурдной, но для него важен не сам тезис, а реакция на него. Поэтому к подобным заявлениям нужно относиться серьезно. Сегодня как никогда нам нужен единый антипутинский фронт. А все, что делает Трамп в последнее время, мягко говоря, не помогает сохранять этот фронт. К сожалению, я должен признать: в политическом плане мы уже потеряли Соединенные Штаты как безусловного лидера поддержки. Поэтому сейчас нужно сосредоточиться на возможности хотя бы покупать у них оружие.