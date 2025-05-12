Россию официально признали виновной в сбивании малайзийского 'Боинга' на Донбассе в 2014 году: что это значит

В понедельник, 12 мая, в Монреале Совет Международной организации гражданской авиации (ICAO) признал Российскую Федерацию ответственной за сбитие рейса MH17. Этим страна-агрессор нарушила Чикагскую конвенцию о международной гражданской авиации.

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Об этом сообщили на сайте правительства Нидерландов. Отмечается, что Совет ICAO принял это решение по делу 2022 года, возбужденному Нидерландами и Австралией против Российской Федерации за сбитие рейса MH17 17 июля 2014 года.

Правота Амстердама и Канберры была признана голосами большинства членов Совета.

"Я приветствую решение Совета ICAO, в первую очередь для родственников жертв рейса MH17. Это решение не может забрать их горе и страдания, но оно является важным шагом на пути к правде, справедливости и подотчетности для всех жертв рейса MH17 и их родственников", – сказал министр иностранных дел Нидерландов Каспар Велдкамп.

Он отметил, что это решение является четким сигналом для мирового сообщества, что государства не могут нарушать международное право без последствий.

Что будет дальше

В ближайшие недели Совет ICAO рассмотрит вопрос о том, как должны быть осуществлены возмещения. В связи с этим страны-истцы просят Совет ICAO поручить России начать переговоры с Нидерландами и Австралией по этому вопросу и руководить этим процессом.

"Последняя должна гарантировать, что переговоры будут проведены добросовестно, в соответствии с установленными сроками и действительно приведут к результатам", – сказано в сообщении.

Отметим, что членами ICAO, специализированного агентства ООН, являются 193 государства. Согласно Чикагской конвенции, эти государства не могут применять оружие против гражданских самолетов в полете. Совет ICAO может судить, нарушили ли страны Чикагскую конвенцию.

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