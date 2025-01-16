"Россия боится США, Китай и объединенную Европу": Зеленский оценил шансы на завершение войны в Украине в 2025 году
Президент Владимир Зеленский заявил, что в 2025 году вполне реально закончить войну. Однако для этого необходимы конкретные гарантии безопасности для Украины, которые будут исключать вероятность повторного вторжения России.
Глава государства подчеркнул, что склонить кремлевского диктатора Путина к дипломатии способен избранный президент США Дональд Трамп. Об этом Зеленский заявил в интервью польским СМИ.
По словам президента, Трамп способен оказать давление на Россию, чтобы положить конец войне. Зеленский отметил, что РФ боится США, Китай и объединенную Европу.
При этом глава государства предупредил, что РФ обладает большей армией, чем все страны ЕС. Поэтому без украинской армии объединенная Европа будет не в силах защититься от агрессии.
"Трамп очень хочет завершить войну. Это его и публичные, и не публичные месседжи. Он способный лидер, чтобы давить на Россию. Я уверен, что Россия боится Америку, Китай и объединенную Европу. С точки зрения армии, Европа без армии Украины не способна воевать с Россией. Российская армия больше, чем вся армия Европейского Союза – больше оружия, больше людей и больше наглости. Потому что европейцы цивилизованные, они не привыкли к такому и слава Богу не знают, что это такое", – сказал Зеленский.
Президент объяснил, что война может быть остановлена уже в этом году. В то же время Зеленский подчеркнул, что Украине необходимы конкретные гарантии безопасности, чтобы у России больше не возникало желания напасть.
"Без украинской армии шансов у армии ЕС, к сожалению, нет. Путин это прекрасно знает, поэтому Украина – это не стена, чтобы оккупировать или защитить Украину. Это вопрос оккупации Европы. Поэтому, когда вы говорите, можем ли мы в этом году остановить (войну, – ред.), мы должны сделать все. Трамп может заставить. Мы должны договориться с Трампом, что есть конкретные гарантии безопасности для Украины и он должен заставить Путина к дипломатии. Но Трамп способен предложить Украине реальные гарантии безопасности", – заявил президент.
Напомним, европейские политики с оптимизмом рассчитывают на то, что избранный президент США Дональд Трамп не будет принуждать Украину к преждевременным переговорам с Россией. В первую очередь новая администрация Белого дома будет уделять внимание дальнейшей поддержки Украины.
Ранее сообщалось, что российский диктатор Владимир Путин на любых переговорах с новым президентом США Дональдом Трампом потребует от Украины нейтрального статуса, ограниченных военных возможностей и отказа от вступления в НАТО. Причем все это он потребует закрепить на конституционном уровне.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!