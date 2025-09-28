Американская СBS News сообщает, что инцидент с перехватом двух стратегических бомбардировщиков Ту-95 и двух истребителей Су-35 у Аляски демонстрирует прямую угрозу национальной безопасности США. Хотя российские самолёты находились в международном воздушном пространстве, их появление в зоне идентификации ADIZ заставило Вашингтон применить значительные ресурсы – от F-16 и самолётов заправщиков KC-135 до систем раннего предупреждения. Это свидетельствует о том, что Москва намеренно испытывает быстроту и готовность обороны Америки, создавая условия для случайных инцидентов и эскалации напряжения.

Россия ещё раз подтвердила свою деструктивную роль в международной архитектуре безопасности, ведь именно она выиграет от провокативной дестабилизации. Демонстрация силы у границ США имеет двойной эффект: с одной стороны, это военно-стратегическое давление, а с другой – политический сигнал союзникам о готовности Москвы подрывать стабильность глобального сдерживания. Таким образом, действия России не только угрожают территориальной безопасности США, но поднимают риски для всей системы международной стабильности.

Действия России вблизи Аляски нельзя рассматривать как отдельный эпизод – они являются элементом системной стратегии дестабилизации среды обитания. Москва давно использует военные провокации, чтобы проверять готовность США и НАТО, заставлять Запад тратить дополнительные ресурсы и создавать атмосферу постоянного напряжения. Подобные полёты происходят на фоне всеобщего сворачивания системы контроля над вооружениями – от выхода России из Договора об открытом небе до подрыва договоренностей о стратегических наступательных вооружениях. Это формирует опасный вакуум безопасности, при котором любая ошибка может иметь глобальные последствия. Кроме того, агрессивное поведение России в арктическом регионе приобретает стратегическое измерение.

Арктика равномерно становится ареной конкуренции за ресурсы и транспортные маршруты, и Москва стремится закрепить там своё военное доминирование. Провокационные полёты у границ США лишь один из инструментов, а параллельно Россия активно строит военную инфраструктуру на Крайнем Севере. Это создает двойной вызов для Вашингтона: необходимость обеспечить безопасность собственных территорий и одновременно защищать союзников в рамках коллективной обороны НАТО. В такой ситуации именно Россия становится главным приобретателем выгоды от дестабилизации, ведь её сила заключается в создании нестабильности, подрывающей доверие к глобальной системе безопасности.

Провокационные полёты российских бомбардировщиков в зоне ADIZ возле Аляски создают опасный риск прямого столкновения с американскими истребителями. Даже незначительный инцидент может привести к цепной эскалации, ведь подобные случаи происходят в условиях высокого политического и военного напряжения. США вынуждены реагировать максимально решительно, чтобы не допустить проникновения в своё воздушное пространство, что повышает вероятность ошибочных решений.

Таким образом, присутствие российских самолётов в чувствительных зонах становится фактором дестабилизации. Использование стратегических бомбардировщиков Ту-95 в таких операциях имеет символическое и практическое значение. Этот тип самолётов может нести ядерное оружие, сразу поднимающее градус опасности для США. Фактически Россия намекает на возможность применения своих мощнейших средств поражения даже в демонстративных маневрах. Это сознательное нагнетание страха, создающее атмосферу постоянной непредсказуемости. Для США ответ на такие действия означает привлечение значительных ресурсов от истребителей и самолётов-заправщиков до систем раннего предупреждения. Каждая операция перехвата стоит миллионы долларов и отвлекает силы от других задач.

В то время Россия добивается желаемого эффекта, используя относительно простые и дешёвые действия, истощающие американскую оборонную систему. Это создает асимметричное преимущество Москвы в психологическом и финансовом измерениях. Подобные маневры подрывают международную систему контроля над вооружениями и механизмы, которые формировались десятилетиями. Когда стратегические носители ядерного оружия свободно маневрируют у границ США, это демонстрирует готовность РФ игнорировать дух и логику глобальных договоренностей. Для Вашингтона это означает постоянную необходимость удерживать повышенный уровень готовности даже в мирное время. Это размывает саму идею стратегической стабильности, на которой держалась безопасность в мире.

Россия выигрывает от такой дестабилизации, ведь хаос и непредсказуемость – её стратегический ресурс. Провокации в небе у Аляски усугубляют сомнения союзников в способности США гарантировать абсолютную защиту своих территорий. В то же время, Москва использует эти действия как инструмент политического давления, демонстрируя свою готовность разрушать существующую систему безопасности. Чем больше США вынуждены реагировать, тем сильнее становится эффект психологического и стратегического истощения. Не исключено, что это реакция Москвы на слова президента США Д.Трампа, что Россия является бумажным тигром. Это очень не понравилось Кремлю. Спикер президента РФ Песков заявил, что Россия скорее медведь, чем тигр, а вроде бы бумажных медведей не бывает. Но есть игрушечные плюшевые. Россия их напоминает, при чём вместо глаз там стоят камеры слежения за действиями всех россиян. Именно Москва додумалась в плюшевые медведи вставлять небольшие мины, чтобы они разрывались, когда кто-нибудь возьмет игрушку в руки. В Украине россияне применяли это уже неоднократно.

Сразу после инцидента рядом с Аляской 25 сентября венгерские истребители Gripen взлетели с аэродрома Шяуляй в Литве, чтобы перехватить пять российских военных самолётов. Российские истребители пролетали вблизи воздушного пространства НАТО и были обнаружены к западу от латвийского побережья Балтийского моря. Российские самолёты летели близко к воздушному пространству НАТО, не соблюдая международные правила безопасности полётов.

Из пяти боевых самолетов один был Су-30, один Су-35, а также три МиГ-31, которые способны нести аэро баллистические ракеты с ядерными зарядами. После сопровождения российских самолётов истребители Gripen вернулись на базу. Ранее сообщалось, что в последнее время Россия совершает ряд нарушений воздушного пространства - 19 сентября три российских истребителя "МиГ-31" без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и провели в нём около 12 минут.

В этой связи дипломаты из Великобритании, Германии и Франции во время переговоров в Москве предупредили власти РФ, что НАТО готова применить силу в ответ на нарушение воздушного пространства стран Альянса, в том числе сбивать российские самолёты. По итогам встречи дипломаты пришли к выводу, что нарушение границы санкционировало российское командование. В ходе переговоров один из российских чиновников сказал, что нарушение россиянами воздушного пространства стало реакцией на то, что Украина атакует аннексированный Крым. В Кремле заявили, что такие операции были бы невозможны без поддержки НАТО, поэтому Россия считает, что уже находится в состоянии конфронтации со странами Европы, пишет Bloomberg.

Кроме того, "если НАТО сразит российский самолёт, это будет означать начало военного конфликта". Об этом в эфире радиостанции RTL заявил посол России во Франции, бывший замминистра иностранных дел РФ Алексей Мешков. "Знаете, много самолётов НАТО, которые нарушают российское воздушное пространство, это случается довольно часто.

После этого их не сбивают", – сказал Алексей Мешков RTL. Как часто случались такие нарушения и где они происходили Мешков, конечно, не уточнил. Если бы какая-то из стран НАТО сбила российский самолёт, то, по его словам, "это была бы война". То есть Москва сознательно идёт на конфронтацию, спланированно посылая свои новейшие боевые самолеты в воздушное пространство НАТО, при этом Альянс предупредил, что будет сбивать самолёты-нарушители, ведь таких нарушений в последние дни произошло очень много. Но высоко поставленный российский дипломат угрожает восприятием этого как casus belli, то есть поводом к началу войны. О чём это может свидетельствовать?

Во-первых, российская сторона планирует ещё не раз своими военными самолётами нарушать воздушное пространство НАТО.

Во-вторых, очевидно, что у Москвы уже есть какой-то план или несколько планов реагирования, если будет сбит российский самолёт в территориальном пространстве Альянса. И, видимо, это предполагает возможное ведение боевых действий против какой-либо страны НАТО, и очевидно, что это не США, Великобритания, Франция или Германия. Скорее всего, это будет страна Балтии. Этот регион очень уязвим. Если это будет Эстония, то ожидайте нападения на Нарву, что буквально на границе с РФ и где половину населения составляют этнические русские. Если это будет Латвия, то это, вероятно, будет вторжение в город Даугавпилс, что почти на границе с Беларусью, где тоже почти половину населения составляют этнические русские.

Если это Литва, то удар будет нанесён из территории Беларуси в направлении Калининградской области. Москва попытается, вроде бы вынужденно, пробить коридор, который составляет всего несколько десятков километров, в российский анклав, чтобы обеспечить безопасность собственным гражданам, которым, по словам российской пропаганды, грозит уничтожение. При этом следует понимать, что половина этнических россиян стран Балтии настроены проевропейски и не уважают политику Кремля. Этот фактор не в пользу Москвы, поэтому возможны коррективы в планах нападения. А вот официальный Минск будет заявлять, что к этим военным действиям он не имеет никакого отношения. Однако это было уже в феврале 2022 года, когда российские войска с белорусской территории напали непосредственно Киев.

Следовательно, НАТО должна также иметь план реагирования на такие действия России. Его, возможно, ещё нет, поэтому Москва и спешит с эскалацией событий. Кремль не забывает, что уже в следующем году военный бюджет НАТО будет в 2,5 раза больше нынешнего, поэтому Альянс сможет куда эффективнее реагировать на российские военные угрозы.