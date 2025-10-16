Американский министр обороны, или - по-новому - министр войны, а если дословно - секретарь войны (secretary of war) Пит Хегсет заявил на заседании популярной в НАТО Контактной группы по обороне Украины "Рамштайн", что "безбилетников" там быть не должно.

После этого он сел на кассу и вместе с генсеком НАТО Рютте быстро начал обилечивать чиновников, понаехавших в Брюссель, то есть министров то ли обороны, то ли хитровыхитренности, причем обилечивали их Трамповым именем, выкрикивая известный ромаловский призыв "Дайте кто сколько сможет", и получилось вроде бы неплохо.

Главный принцип - "Европа оплачивает, Соединённые Штаты поставляют, НАТО поставляет" - это и есть та самая Формула Трампа, за выведение которой 45/47 должен получить в будущем году сразу две Нобелевские премии: мира и экономическую, притом обе со сжатой формулировкой "за гениальность".

Благодаря честному вышеназванному правилу от Америки (не хотите, дескать, воевать, так дайте нам хотя бы денег) на протяжении нескольких часов 15 октября, пока работала эта прекрасная группа, количество участников трамповской программы "PURL" ("Перечень приоритетных требований для Украины"), основанной на упомянутом принципе [оплаты и поставок], невероятно выросло.

Конкретно же - оно увеличилось с 6 стран (Германия [все же "Рамштайн"!]. Норвегия, Дания, Швеция, Нидерланды, Канада) до 17, а включая также другие подобные инициативы - до 19 и уже составляет, как ни считай, абсолютное большинство в НАТО с его 32 членами (но даже при таком числе членов - все равно импотентном, хотя теперь это должно остаться в прошлом, так что можно говорить еще и о премии медицинской).

Таким образом, как и в Газе, главным было просто найти приятный гешефт непосредственно для US, а дальше - процесс пошел.