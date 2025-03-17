Блог | Путин включил США в состав BRIKS: что дальше
Создавая свою альтернативную Вселенную на основе собственной "матрицы", Трамп как руководитель Главной страны мира имеет несопоставимо больше шансов, чем кто бы то ни был, сделать эту альтернативную реальность настоящей, а что при этом то ли ещё есть, то ли уже было в прошлом на самом деле, никакой роли тогда не играет: это всё придумали "больные дегенераты".
Тонко прочувствовав новый тренд, директор мордора решил пойти тем же путём и быстро включил Соединённые Штаты (точнее - Трамповы США) в состав BRICS:
сидя рядом с хитровыхитренным фейкоизбранным Лукашенко и реагируя на успех украинско-американских переговоров, он поблагодарил Трампа за участие в урегулировании, назвав в данном контексте сразу после него руководителей и других озабоченных этим же государств, причём такими государствами совсем случайно оказались те самые 4+1 первых членов BRICS - кроме, понятно, собственно россии, - которые и дали ему это название, то есть Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.
Чем не такая себе параллельная ООН (Америка и Китай, спасибо от россии за заботу) - тем более, что ООН настоящая, оказавшаяся благодаря тому же мордору недееспособной, надоела уже всем, включая Трампа?