Создавая свою альтернативную Вселенную на основе собственной "матрицы", Трамп как руководитель Главной страны мира имеет несопоставимо больше шансов, чем кто бы то ни был, сделать эту альтернативную реальность настоящей, а что при этом то ли ещё есть, то ли уже было в прошлом на самом деле, никакой роли тогда не играет: это всё придумали "больные дегенераты".

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Тонко прочувствовав новый тренд, директор мордора решил пойти тем же путём и быстро включил Соединённые Штаты (точнее - Трамповы США) в состав BRICS:

сидя рядом с хитровыхитренным фейкоизбранным Лукашенко и реагируя на успех украинско-американских переговоров, он поблагодарил Трампа за участие в урегулировании, назвав в данном контексте сразу после него руководителей и других озабоченных этим же государств, причём такими государствами совсем случайно оказались те самые 4+1 первых членов BRICS - кроме, понятно, собственно россии, - которые и дали ему это название, то есть Китай, Индия, Бразилия и ЮАР.

Чем не такая себе параллельная ООН (Америка и Китай, спасибо от россии за заботу) - тем более, что ООН настоящая, оказавшаяся благодаря тому же мордору недееспособной, надоела уже всем, включая Трампа?