После провала встречи в Будапеште, которая не состоялась, неожиданно для США и Трампа, Россия запускает новую баллистическую ракету и активизирует в рамках учений "ядерную триаду"- ракеты, подводные лодки и ракетоносцы российской армии. В отсутствие военных успехов в Украине Кремль решил напугать мир. Это же не угроза Украине или Европе, а уже США. Это реальный риск для США и президента Трампа, который будет вынужден спрятать свой страх и любовь к Путину, и начинать действовать в рамках защиты национальных интересов США. Ибо Путин не предупредил США об испытаниях и запуске новой ядерной баллистической ракеты. Президент Трамп будет вынужден спрятать свою страх и нежность, и доверие к Путину и действовать в рамках обеспечения национальной безопасности США. Таким образом президента США становится больше зависим в своих решениях от американских военно-политический институтов -Конгресса и Пентагона, а не персональных представлений о внешней политики. Если это так, то это будет выгодно Украине.

С другой стороны, такое радикальное и провокационное поведения Путина свидетельствует о серьезных подвижках внутри Кремля. А не вероломство или агрессивность эволюции Путина, а новая конфигурация "башен Кремля", которые борются за власть.

В Кремле конфликтуют между собой не "партия мира, окончания войны" или "партия войны", а другие и все иначе. В сфере внешней политики в Кремле сталкиваются интересы групп Дмитриева и Лаврова, а в военной сфере сталкиваются интересы генералов "атомной триады" и части бизнеса, ориентированного на Запад против полевых генералов, участвующих в агрессии против Украины и жирных чекистов ФСБ.

Активизация группы Дмитриева объясняется не столько желанием мира или сотрудничать в сфере бизнеса с США, сколько страхом российского бизнеса и богатой коррумпированной бюрократии перед угрозой конфискации их огромной частной собственности и личных активов. После того, как в Брюсселе было принято решение ЕС направить 140 млрд российских активов финансирование войны в Украине против российской агрессии перед российским частным бизнесом и бюрократией возникла реальная угроза следующей конфискации их собственности в Европе.

Становится ясным, что Путин уже не гегемон, не арбитр, а посредник между различными группами Кремля.