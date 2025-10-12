'Путин пошел на эскалацию': Зеленский отметил 'более подлые' удары по украинской энергетике

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия усилила целенаправленные удары по украинской энергетической инфраструктуре. Он назвал эти атаки "более подлыми".

Глава государства в видеообращении 12 октября подчеркнул, что агрессор должен прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли восстанавливать поврежденные сети. При этом самый длинный блэкаут продолжается на Запорожской атомной электростанции.

Президент высказался об обстрелах РФ по энергетике Украины

По его словам, враг сознательно использовал благоприятный для себя момент – сосредоточенность мировой дипломатии на Ближнем Востоке – и пошел на эскалацию, в частности по Запорожской АЭС.

"Россия может и должна прекратить обстрелы, чтобы ремонтные бригады могли работать. Продолжается самый длинный блэкаут на Запорожской АЭС – уже почти три недели станция на дизель-генераторах. Так не должно быть. Россия пользуется моментом – и это сосредоточенность мировой дипломатии на Ближнем Востоке. Путин пошел на эскалацию на ЗАЭС, также Россия сделала свои удары более подлыми по нашей энергетике", – подчеркнул президент.

Россия компенсирует ударами свои неудачи на поле боя

Зеленский констатировал, что нынешние авиаудары – попытка россиян компенсировать неудачи на земле за весну-лето.

"Фактически сейчас именно ударами с воздуха россияне пытаются компенсировать то, что не достигли результатов на земле – тех результатов, которых хотели за весну и лето", – заявил он.

Зеленский поблагодарил энергетиков, ремонтные бригады и спасательные службы за работу в сложных условиях и отметил, что "миллионы наших людей в государстве работают сейчас, чтобы Украина могла защититься, чтобы Украина имела достаточно оружия, достаточно поддержки".

"Героически работают сейчас наши энергетики, ремонтные бригады, много коммунальных наших служб, ГСЧС – спасибо всем вам за эффективность", – заявил глава государства.

Относительно ситуации на Запорожской АЭС

Зеленский отметил, что украинские специалисты могут отремонтировать линии энергообеспечения Запорожской АЭС и гарантировать безопасность, но Россия не хочет возвращать безопасность, поэтому их надо дожать.

"Мы можем, как это уже было десятки раз, отремонтировать линии энергообеспечения станции и гарантировать безопасность станции – именно украинский контроль, именно наши украинские специалисты являются стопроцентной гарантией безопасности. Россия не имеет интереса возвращать безопасность – их надо дожать до этого, и нужна более четкая, честная позиция МАГАТЭ", – объяснил украинский лидер.

Как сообщал OBOZ.UA, российская оккупационная армия не прекращает террористические атаки по Украине. Только за последнюю неделю захватчики выпустили по Украине более 3100 дронов и 92 ракеты.

