Аляска – довольно экзотично. Но место проведения переговоров – это ерунда, важнее суть.

Сейчас любое перемирие, даже с уступкой Украиной части территорий, но без разоружения ВСУ – это поражение России.

Разгром Украины (демилитаризация) и смена власти на пророссийскую (денацификация) не состоятся. То есть две основные цели войны, заявленные Путиным в день большого вторжения, не достигнуты. Самая главная цель – полное уничтожение государства Украина и стирание идентичности ее народа – тем более провалена. Государство укрепилось, а идентичность навечно закалена огнем и кровью.

Единственное, что Путин сможет записать себе в актив – это сухопутный коридор в Крым. Но и тот, разумеется, придется отдавать в среднесрочной перспективе.

Z-тусовка взорвется негодованием, если что-то такое будет подписано. Для них это однозначное предательство Родины. Я абсолютно не понимаю, как Путин может на такое согласиться. Это же как дать согласие на новый военный бунт в стиле "Марша Справедливости" Пригожина!

Но других вариантов на данный момент просто нет. И, видимо, уже и не будет. Если Путин откажется, Украина получит дальнобойные ракеты для ударов по Москве, а Россия получит фактический запрет на продажу нефти. Сейчас у него последний шанс урвать хоть что-то.