"Путин нас не запугивает": лидер партии Шольца объяснил, почему Берлин долго взвешивал решение о танках для Украины, и оценил риск эскалации
Берлин долго взвешивал решение о танках для Украины, поскольку должен предусмотреть все последствия. Эскалация войны из-за такой военной помощи нашему государству маловероятна, однако необходимо правильно продумать этот вопрос в Федеральной канцелярии.
Об этом заявил немецкий политик, сопредседатель СДПГ Ларс Клингбейл в интервью TAZ. Он подчеркнул, что позиция его партии по этому вопросу остается прежней: нет никаких красных линий, когда речь идет о поставке оружия.
"Но: мы общаемся с нашими партнерами и не выходим из международных альянсов", – отметил Клингбейл.
"Мы третьи по величине сторонники Украины после США и Великобритании. Шольц и Байден очень тесно координируют свои действия. В Рамштайне мы инициировали дополнительную военную поддержку на сумму 1,1 миллиарда евро. По состоянию на 24 февраля период ограничений однозначно закончился", – подчеркнул Клингбейл.
На вопрос, почему канцлер Шольц медлит с поставкой танков "Леопард", он ответил, что речь идет о взвешивании, поскольку канцлер должен задать себе вопрос, какие последствия может иметь поставка боевых танков.
Лидер партии Шольца заявил, что не боится того, что война может перерасти в прямую конфронтацию между Россией и НАТО.
"Нас не запугать Путиным. Своим визитом в Пекин и своими действиями вместе с Джо Байденом на саммите G20 Олаф Шольц способствовал массовому снижению ядерной угрозы", – отметил политик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
– 25 января правительство ФРГ обнародовало решение, которым официально решило передать Украине 14 танков Leopard 2А6. Также страна разрешила реэкспорт танков для других стран;
– лишь накануне Берлин в который раз отказался разрешить отправку боевых танков немецкого производства Leopard 2 в Украину. Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что их позиция не изменилась: как по поводу передачи техники непосредственно Киеву, так и по поводу разрешения другим странам, имеющим их на вооружении.
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