Прошел один год и восемьдесят два дня войны. Карты ISW не показывают каких-либо серьезных изменений на фронте. Но сегодня была массированная атака на Одессу. Пока неизвестно сколько ракет и БПЛА было выпущено, сколько сбито и сколько достигло цели, но по всему городу были слышны взрывы.

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Так Путин решил отметить продление зерновой сделки на два месяца. Напомню, что когда ее только подписали, в тот же день Путин атаковал Одесский порт. Вот и сейчас, продлив сделку и вызвав, тем самым, всплеск возмущения у российских ястребов, он решил, что такой атакой он хотя бы частично восстановит свое реноме крутого парня.

Впрочем, это уже бесполезно. Судя по пабликам российских радикалов (или как их теперь называют - турбопатриотов) Путин уже давно имеет в их кругу репутацию бздиловатого евнуха, который мастер только языком болтать, да внутри страны жути нагонять. А когда у него возникает конфликт с серьезными пацанами, которых он не может посадить в тюрьму или убить, то он быстро сдувается и делает все, что те от него требуют.

Кстати, самый яркий пример - все тот же Эрдоган. Когда он сбил российский истребитель, залетевший на турецкую территорию из Сирии на несколько секунд, то Путин сначала для вида обиделся, а потом сдулся и теперь обнимается с Эрдоганом и называет его другом. Вот и весь мачо…

Вчера и сегодня в Киеве был спецпредставитель Пекина по реализации мирного плана Ли Хуэй. О его визите договорились Зеленский и Си Цзиньпин во время телефонного разговора три недели назад. Он встретился с Кулебой и (возможно!) предполагается встреча с Зеленским.

Ничего, кроме формальных слов Кулебы о том, что Украина не готова обсуждать территориальные уступки в обмен на мир, об этой встрече неизвестно. Вряд ли Ли Хуэй прибыл в Киев, чтобы узнать об этой широко известной позиции Украины.

Ли Хуэй опытный дипломат, помимо прочего он 10 лет проработал послом Китая в России, имеет награды от Путина и все такое. Я думаю, что он ведет какие-то непубличные консультации, и о настоящем содержании его визита мы узнаем постфактум, когда эти консультации закончатся. Да и то, если они закончатся так, как Пекин планирует.

А конца этих консультаций нам ждать еще долго, поскольку он после Киева поедет в Варшаву, потом в Берлин, а затем - в Париж. Я не исключаю, что в его графике появится еще и Лондон, а может даже Вашингтон с Москвой. Это тем более вероятно потому, что Байден вчера заявил, что он скоро должен встретиться с Си Цзиньпином. Возможно, что визит Ли Хуэя является подготовкой к этой встрече.

Кстати, специально обученные люди из США приехали посмотреть на то, как пострадал “Пэтриот” от якобы российской атаки “Кинжалами”. Спешу огорчить россиян: специалисты сообщили, что радиолокационная компонента не повреждена. Небольшие повреждения получила одна из восьми пусковых установок. В течении сегодняшнего дня ее починили и она уже стоит на боевом дежурстве.

Скорее всего, повреждения были нанесены обломками сбитой русской ракеты (“Кинжала”?) или американской противоракеты от самого “Пэтриота”. Потому, что если бы “Кинжал” действительно попал в пусковую установку, то это была бы неремонтируемая груда металлолома.

Да, кстати, чуть не забыл! В России арестовали разработчиков этого самого “Кинжала”. Несчастных ученых из новосибирского Института Теоретической и Прикладной Механики (ИТПМ). Их обвинили в госизмене.

Разумеется, в то, что они китайские (американские?) шпионы я не верю ни секунды. Это классические стрелочники, которые будут представлены Путину как виновники того, что “Кинжалы” оказались не такими быстрыми и неуловимыми, как их представляли Путину.

Кинется Путин сейчас искать виновных: кто мне мозги пудрил? Куда деньги делись? А генералы ему в ответ: уже всех арестовали! Шпионы оказались, Ваше Величество! Уже на дыбе болтаются, признательные показания дают! Уууу… предатели! И Путин успокоится: виноватые найдены - это хорошо…

Так всем башковитым людям в России показывают: даже не вздумайте работать на путинский ВПК. Посадят 100%. У ученого или конструктора в путинской системе гособоронзаказа нет никакой другой роли, кроме как стрелочника и терпилы. Они станут теми жертвами, которые будут принесены на алтарь генеральской алчности. И ничего больше.

Так Путин добивает остатки науки в России. Но, впрочем, если даже после всех путинских художеств последних лет, после всех посадок коллег и тотального воровства генералов, у каких-то ученых в России еще есть иллюзии и они готовы “ковать оборонный щит” для Кремля, то тут медицина бессильна и значит роль жертвенного агнца - это вполне закономерный для них финал.

И чем быстрее Путин добъет остатки российской науки, тем скорее человечество вздохнет с облегчением. И тем скорее наступит наша победа.

Ведь наше дело правое, поэтому враг будет разбит, а победа будет за нами.

Слава Украине!