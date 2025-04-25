Настоящий компромисс – это когда обе стороны встают из-за стола одинаково недовольными. То, что нам предлагает Трамп – не компромисс. Потому что мы теряем то, что имеем (право на Крым), а Россия – то, чего и так нет (Херсон и Запорожье). Россия получает реальные плюсы (отмена санкций), а мы - просто слова о гарантиях. Поэтому на такое соглашение Украина никогда не пойдет.

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Далеко тест на языке оригинала.

В лютому я написав колонку для НВ (вийшла в журналі пізніше), що Путін обов'язково спробує піти ва-банк перед укладенням перемир'я. Оскільки в нинішніх умовах початок переговорів реальний лише восени, наступні пів року Росія лише посилюватиме натиск на Україну, намагаючись відхопити побільше. Навіть якщо цей натиск стане для неї останнім.

І мені нічого додати до аналогії, яку я вже багато разів наводив - восени 1918 року це німецькі війська стояли під Парижем, а не навпаки. І все одно Німеччина програла.

Нам варто протриматися всього на один день довше.