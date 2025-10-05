'Проблема ясна': глава МИД Турции спрогнозировал, когда возможен прорыв в войне Украины против РФ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что международное сообщество сосредоточено на урегулировании российско-украинской войны и конфликта в секторе Газа. При этом он считает, что в Газе более серьёзная проблема, "поскольку там продолжаются систематические попытки геноцида и депортации".

Видео дня

Фидан констатировал, что в Украине произошла эскалация, которая говорит о том, что ни одна из сторон пока не готова отходить от своих требований и условий. Об этом глава турецкого МИД рассказал в интервью TRT Haber.

Турция ведет переговоры с Украиной и РФ

По слова Фидана, в последнее время продолжались переговоры Турции со всеми сторонами: США, Украиной и Россией. Министр констатировал, что сейчас обе стороны "значительно повысили уровень своей подготовки", что проявляется в усилении боевых действий и бомбардировок Украины.

Глава дипломатического ведомства считает, что таким образом стороны посылают друг другу сигнал о готовности продолжать сражаться. Фидан добавил, что это распространённая позиция в военных стратегиях.

"Если одна из сторон пойдёт на уступки, другая будет действовать более решительно. Чтобы избежать подобного образа, обе стороны – как украинская и европейская, так и российская – максимально наращивают военные усилия. Это, в свою очередь, несёт с собой новые смерти и разрушения", – заявил турецкий министр.

Также Фидан добавил, что в разговоре с американцами он пришел к выводу, что возможность для решения может появиться спустя несколько месяцев после ожесточенных боев. При этом он подчеркнул, что основным камнем преткновения в дипломатическом процессе является территориальный вопрос.

"Когда мы говорили с американцами, есть мнение, что, если эта проблема продлится ещё какое-то время, ещё несколько месяцев, может появиться возможность для решения. Потому что ясно, в чём проблема и где она заключается. Есть 25–30% территории Донецкой области, которую русские не смогли завоевать. Что будет с этим районом? У обеих сторон есть свои аргументы. Конечно, эти аргументы нужно сопоставить", – сказал Фидан.

Что предшествовало

После саммита США – Россия на Аляске 15 августа стало очевидно, что Кремль не отказался ни от каких своих условий, которые ранее неоднократно озвучивались представителями страны-агрессора. Захватчики требуют, чтобы Киев уступил участки своих восточных территорий, которые россияне не смогли захватить.

Осведомленные источники утверждают, что россияне требуют, чтобы Украина полностью вывела войска из Донецкой и Луганской областей. При этом Путин настаивает, что до достижения всеобъемлющего соглашения прекращения огня и обстрелов Украины точно не будет.

Напомним, пока Москва винит Киев, в Вашингтоне видят ситуацию с точностью до наоборот. Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс публично заявил, что в последние недели именно Россия отказывается от предложений США о проведении каких-либо переговоров в двухстороннем или трехстороннем формате.

Ранее OBOZ.UA писал, что аналитики ISW снова оценили, готов ли Кремль к переговорам. В своих рассуждениях они ориентировались на последние заявления представителей кремлевской верхушки и пришли к достаточно однозначному выводу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!