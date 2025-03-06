Призвал к 'мирному сосуществованию с Западом': что известно о новом после России в США и что он говорил о войне в Украине

Российский диктатор Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом России в США. Дипломат в начале полномасштабной войны против Украины призвал к "мирному сосуществованию с Западом" на условиях Кремля.

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Там утверждают, что кандидатура этого "профессионала" получила одобрение Вашингтона. OBOZ.UA рассказывает, что известно о новом после, через которого страна-агрессор надеется наладить российско-американские отношения.

Краткая биография Дарчиева

По данным российских информационных ресурсов, 64-летний кандидат исторических наук Александр Дарчиев в дипломатии с 1992 года. Он владеет английским и французским языками. За работу на Кремль получил так называемые ордена "дружбы" и "почета" (в 2022-м).

В 2005-2010 годах Дарчиев был советником-посланником посольства РФ в США. С октября 2014-го по январь 2021 года он занимал должность посла России в Канаде. С 2021 по 2025 год – директор Департамента Северной Америки министерства иностранных дел России. А с января 2025-го – директор Департамента Северной Атлантики МИД РФ.

Дарчиев принимал участие во встрече российской и американской делегаций в Стамбуле 27 февраля 2025 года, которая, как утверждали, была посвящена работе посольств. В ходе этих переговоров Вашингтон передал официальную ноту с согласием на назначение послом РФ в США Александра Дарчиева.

Предыдущим послом был Анатолий Антонов, завершивший работу в октябре 2024 года. РосСМИ пишут, что Дарчиев отправится с дипмиссией в Вашингтон "в ближайшее время".

Что Дарчиев говорил о войне и чего от него ждет Кремль

После полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Дарчиев в марте 2022-го призывал вспомнить о "хорошо забытом принципе, работавшем в холодную войну" – "мирное сосуществование" с Западом, несмотря на "ценности и идеалы", разделяемые РФ и США.

В том же году в интервью пропагандистским росСМИ российский дипломат перечислил "условия" для начала переговоров Москвы с Киевом и Западом. Он заявил, что речь идет о прекращении поставок оружия Украине, выводе с украинской территории "западных военных, наемников и инструкторов", а также признании определенных Россией "реалий на земле".

Недавно глава МИД РФ Сергей Лавров хвалил "профессионала" Дарчиева и хвастался, что его кандидатура как посла в США "получила одобрение от Вашингтона".

Со своей стороны замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что перед Дарчиевым в новой должности стоит задача по "хотя бы относительной" нормализации двусторонних отношений.

Как сообщал OBOZ.UA, на переговорах в Стамбуле, прошедших 27 февраля, представители РФ просили, чтобы США отменили некоторые санкции. В частности, Россия хочет возобновить прямое авиасообщение между двумя странами.

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