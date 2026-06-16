«Пришло время разобраться»: от Кабмина потребовали отчета об использовании средств Резервного фонда

Фракция "Европейская Солидарность" требует от правительства отчитаться о том, куда были потрачены средства Резервного фонда, который исчерпался в первом квартале этого года.

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Об этом в соцсетях пишет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Пришло время разобраться с использованием средств Резервного фонда Государственного бюджета Украины в 2026 году. По официальной информации, за 3 месяца этого года Кабинет Министров Украины потратил 78% средств, предусмотренных в Резервном фонде госбюджета. К середине июня правительство приняло не менее 10 распоряжений о выделении средств из Резервного фонда госбюджета. А первоначальный Резервный фонд, начальный объем которого составлял 49,42 млрд грн, был исчерпан более чем на 96%", – напомнила Геращенко, ссылаясь на сайт.

"При этом правительство часто распоряжалось Резервным фондом как собственным карманом, не соблюдая принципы прозрачности, тратя средства на откровенно вредные и популистские программы, в частности, кэшбэк, е-бачок и прочее. В рамках парламентского контроля "Европейская Солидарность" обратилась к правительству с запросом о предоставлении ВР полной информации о том, на что было потрачено почти 50 млрд грн", – пишет народный депутат.

"Кабинет Министров ни разу не отчитался за использованные средства из Резервного фонда, и если не навести с этим порядок, то и в дальнейшем как из собственного кармана будут забирать деньги из Минобороны, из статьи "Закупка оружия" и распоряжаться ими по своему усмотрению. А это недопустимо. Поэтому направили письма руководству ВР, чтобы уже завтра созвать пленарное заседание и заслушать правительство по вопросу использования Резервного фонда и вернуть деньги на закупку ракет для ПВО", – подчеркивает Геращенко.

Как известно, фракция "Европейская Солидарность" требует вернуть в бюджет Минобороны на закупку вооружения 40 млрд грн, которые были изъяты в Резервный фонд, а средства фонда тратить исключительно на восстановление разрушенных объектов, помощь пострадавшим и ликвидацию последствий российской агрессии. Резервный фонд используется правительством в ручном режиме, средства из него бесконтрольно тратятся на популистские инициативы власти.