Да, конечно, он сволочь и военный преступник. Вне сомнений. Но это совсем не означает, что его нельзя использовать. При определённых условиях он может быть весьма полезен и Украине, и Цивилизации.

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Как лицо неофициальное могу высказать твёрдую уверенность в том, что какие-то переговоры с Украиной он время от времени таки ведёт. Как минимум, об обмене пленными, если не о чём-то гораздо более глобальном. С Будановым или с кем-то другим — не знаю, но некий контакт, причём, возможно, постоянный, наверняка есть.

Никаких особых принципов у него, безусловно, нет, но как раз именно поэтому с ним и можно договариваться. Не о чём угодно, однако же почти. Так, в обмен на украинскую — вместе с союзниками — помощь в приходе к власти в оркостане (а нам сообща есть чем подсобить) он смог бы многое. Очень многое.

Повести своих выкормышей на москву. Попутно братаясь с военными и прочими силовиками из всевозможных мордорских структур — кроме, очевидно, высшего звена, с которым налаживать отношения уже поздно. Повести их всех за собой туда же. Ликвидировать пуйло. Захватить власть. Арестовать сопротивляющихся или представляющих угрозу. Оперативно организовать выборы и [почти] честно на них победить.

Параллельно — следующее. Вывести войска из Украины. До границ 1991-го года. Без слова "капитуляция". Сдать военных преступников. Кроме себя и своих. Компенсировать убытки Украине долговременной передачей энергоносителей по символическим ценам. Без слов "репарации" и "контрибуции". Во всём обвинить пуйло. Объявить курс на сближение с НАТО (как было до войны с Грузией) и не препятствовать вступлению туда Украины. Арестовать всех помогавших в разжигании войны, включая олигархов. (Бонус: забрать что-то из их имущества себе, но справедливо поделив с Украиной и Цивилизацией.) В обмен на снятие санкций с оставшихся, перешедших на его сторону. Прекратить сближение с Китаем и нормализовать отношения с США и ЕС.

Всё это — под постоянным контролем любезно приглашённых войск Украины и НАТО. (Не исключён фантастический вариант: президент Пригожин, премьер Каспаров. Для отслеживания ситуации на месте. Тем более, что оба — немножко евреи.)

Если на этом славном пути его убьют — уже хуже, но тоже хорошо. Мордор от этого убийства только ещё больше ослабнет. Хотя лучше, если уж так договориться и держать всё под прицелом-контролем, его тогда хорошенько беречь.

Да поможет сволочь одолеть сволочь бОльшую. Украина будет довольна. Цивилизация тоже и особенно США — за отход от КНР.

Какой народ, такого ему и правителя. Лишь бы под международным присмотром.

P.S. По поводу того, что всё это-де "нереально". Уважаемые реалисты. А всё то, что сейчас происходит, вам реальным казалось? Хоть пару лет назад? А сорок? Мы живём в нереальное время нереальных событий в нереальном мире. Так что не надо на тему [не]реальности сильно много умничать.