Нынешние польские политики пытаются найти причину польско-украинского конфликта в годы Второй мировой войны в якобы полонофобской идеологии "бандеризма", которую хотят приравнять к нацизму и коммунизму.

Далее текст на языке оригинала.

Тим часом їх попередники, безпосередні свідки та учасники протистояння, які бачили і розуміли його краще, називали зовсім інші причини конфлікту.

У повідомленні Міністерства закордонних справ еміграційного уряду зі східних теренів за січень 1943 року вказувалося: "Ставлення ОУН до Польщі випливає з безкомпромісного трактування ними програми відриву принаймні Східної Малопольщі, Волині і Південного Полісся від Польщі. Якби Польща з цих земель захотіла зрезигнувати, що повинна зробити, так як отримає значні терени на півночі та заході ― готові були б до спільної з поляками антинімецької акції".

Тобто, на заваді порозумінню було небажання польських політиків відмовитися від теренів, населених здебільшого українцями.

Врешті вони таки стали частиною незалежної України.