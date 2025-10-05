Только завтра, 06 октября, Правительство подаст в Раду очередной законопроект об исправлении очередной своей ошибки и увеличении бюджета армии (в первую очередь на зарплаты военным на 300 млрд грн) в 2025 году.

Шановні експерти, журналісти та колеги депутати. Щоб ви не велися на маніпуляції з боку влади, то підкреслюю:

– про проблему нестачі грошей уряд знав ще літом. Але тоді промовчав.

– збільшення на 300 млрд в 2025-му році означає, що у Бюджеті на 2026 фактично на сотні мільярдів на армію буде МЕНШЕ закладено грошей. І це вже математичний факт.

– вже зараз очевидно, що в наступному році теж ми отримаємо рівно таку саму проблему.

Про те, де ж взяти ці 300 млрд мовчу. Сподіваюсь переконали європейців… але підтвердження не маю.

Завтра ще ж у Слуг засідає "Рада коаліції" (кого з ким правда хз) з Премʼєром.

Уряд затягнув до жовтня подачу цих бюджетних змін, і депутатам залишають лише один тиждень, щоб проголосувати і в першому, і в другому читанні. Без права внести правки.

Тож сподіваюсь, хтось задасть питання, де заява про відставку з посади тих, хто в цьому винен.

P.S. Одразу говорю, подам альтернативний законопроект з положеннями зрізати в цьому бюджеті всі непрофільні видатки.