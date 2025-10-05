'Правда в Украине теперь не валюта': Сюмар заявила о подготовке новой атаки против нее

Народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Виктория Сюмар сообщила о подготовке новой информационной атаки против нее. О соответствующем заказе ей стало известно несколько месяцев назад.

Об этом депутат написала в Facebook.

"Правда в Украине теперь не валюта. Ее курс обвалили давно, но особенно обвал усилили телеграм-помойки. ТГ каналы получают команды с Банковой – "полоскать антикоррупционеров, НАБУ, САП, независимые СМИ, политиков, которые не кланяются, а смеют критиковать". И они послушно полощут. Потому что в эпоху фейков факты – это лишний балласт", – отмечает Сюмар.

"Но все же напишу наперед – перед очередными "вбросами" о моей скромной личности. О заказе на мое "мочилово" мне сказали еще несколько месяцев назад. Теперь сигналы сыплются один за другим – потому что планируют очередной спектакль. На этот раз на сцене – хорошо знакомый герой: Филипп Пронин. После того, как "незаангажированный" Финмониторинг и "очень исполнительный" Пронин перелопатили все, что могли, они нашли... сенсацию! Мой электрокар Honda, купленный после продажи дизельной машины несколько лет назад и сразу задекларированный", – пишет Сюмар.

"Еще можно машину мужа найти. Китайскую электричку BYD, официально оформленную на него в госреестре. Сообщаю уважаемым искателям компромата: машина куплена в этом году. А значит, как и все покупки членов семьи, будет внесена в декларацию в следующем году – в 2026-м, согласно закону. Куплена она за задекларированные в моей декларации его средства, с которых уплачены все налоги", – отмечает Виктория Сюмар.

"Чтобы облегчить жизнь особо старательным "контролерам", сразу добавляю: я езжу на своей многолетней задекларированной Honda. Сейчас живу в деревянном доме, который уже пять лет есть в моей декларации – поэтому его можно не фотографировать с дронов. Дом был почти разрушен в прошлом году российской ракетой, мы его некоторое время отстраивали. Все официальные записи – в соответствующих реестрах разрушенного имущества. Сейчас завершили", – пишет депутат.

"И да, не надо посылать ко мне титушек. Адрес задекларирован. Но про титушек я, конечно, напишу отдельно – потому что эти технологии с "наймом спортшкол" для заказных "акций" мы помним еще со времен Януковича. Просто сейчас те же режиссеры-горетехнологи работают в новой постановке – на Банковой. Ничего удивительного: команда почти та же, что у Януковича. Тогда ко мне приходили работники СБУ – теперь ходят к независимым журналистам. Репертуар не меняется, разве что декорации", – констатирует Сюмар.

"Далее о себе. Работаю каждый день, дома не сижу. За границей бываю редко и только в рамках командировок. Работаю на Грушевского и на Лаврской. Наркотические вещества не употребляю. Может, именно поэтому вижу реальность трезво. А реальность такова: власть должна была бы заниматься чем-то более важным, чем заказывать вот это все. Например, формировать эффективные беспилотные подразделения Сил обороны, а не расформировывать их после критики Ермака отдельными военнослужащими. Обеспечивать фронт, который ежедневно просит FPV-дроны, транспорт и броню – вместо того, чтобы кормить нас отчетами об "успехах в телемарафоне". Готовить страну и объекты инфраструктуры к зиме, чтобы не оказаться без газа и электроэнергии, когда города будут стоять перед вопросом – как выжить", – отмечает Сюмар.

"Несмотря на все, я верю в Украину. И знаю, что здесь никогда не укоренится диктатура. И что здесь рано или поздно будет политическая конкуренция. И что за многие вещи нынешнего периода многим придется отвечать. Всем нам желаю осознания вызовов и не отвлекаться на пустую суету. И сегодня, в воскресенье, я на работе. Потому что впереди тяжелая неделя", – прогнозирует Виктория Сюмар.