Потенциал – $35 млрд: Зеленский обсудил производство дронов и ракет с руководителями инвестиционных фондов

В Киеве президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с руководителями украинских и международных инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций, принявших участие в третьем Форуме оборонных индустрий. Среди тем, о которых говорили, были увеличение способности украинского оборонно-промышленного комплекса, производство БПЛА и ракет, развитие новых направлений сотрудничества и открытие экспортных платформ оружия.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале 8 октября. По его словам, Украина рассчитывает на продолжение поддержки.

Зеленский оценил потенциал производства БПЛА и ракет

"Я думаю, что для нас это одно из новых направлений, где мы можем увидеть реальный рост сотрудничества и оборонной промышленности Украины. По нашей оценке, в 2026 году потенциал в производстве только дронов и ракет будет уже 35 миллиардов долларов", – отметил он.

Украина может делиться своими технологиями

Зеленский подчеркнул, что Украина готова делиться своими наработками, технологиями, развивать совместное производство, открывать экспортные платформы оружия в Европе, США и в других странах при условии контроля.

Отдельно Зеленский отметил важность гарантировать сохранность технологий и их защиту. "Для меня очень важно, чтобы все эти технологии были защищены. Вот почему мы называем это контролируемым экспортом", – отметил глава государства.

"Спасибо всем, кто поддерживает Украину, инвестирует в украинскую умную силу и дает возможность вместе наращивать наши возможности. Спасибо представителям за встречу и предложения, которые звучали. Обязательно все обработаем", – подчеркнул он.

Зато участники встречи заверили в том, что они готовы увеличивать инвестиции в украинское производство оружия, чтобы дать Украине возможность наращивать свои возможности и способствовать дальнейшему развитию. Представители инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций также озвучили предложения, которые помогут нарастить инвестиции. Глава государства заверил, что все они будут проработаны.

Во встрече приняли участие представители ADS Group, AHK Ukraine, Defence Builder, Darkstar, Baryon Investment Fund, MITS Capital, East Office of Finnish Industries, US-Ukraine Business Council, D3 Venture Capital, Double Tap Investments, Resist.UA, UA1, Angel One Fund, United Tech Assets, Invest in Bravery.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский заявил, что более 40% оружия, которое применяет Украина, производится в нашем государстве или при его участии. В частности, сейчас Украина производит уже 40 САУ "Богдана" в месяц.

