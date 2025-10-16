Дивовижно.Суд закрив чергову кримінальну справу через терміни давності.Члени бізнес-політичної банди, яка буквально живе з того, що генерує та продає звинувачення, намагаючись монополізувати цей ринок та привласнити право ПРИЗНАЧАТИ корупціонерів, зараз бігають по мережі та переконують публіку: громадяни мають доводити свою невинуватість.

Дуже зручно. Слідству не треба напружуватися. Якісь там наміри, корисливість – це всі забобони.І чимало людей, у тому числі – пристойних на вигляд, погоджуються…Я вам гарантую, в найближчому майбутньому через "строки давності" буде закрито ще цілу низку кримінальних справ. З очевидної причини – ці справи свідомо ведуть в глухий кут. Вони або повністю вигадані, або дуже спотворені і свідомо спрямовані на негодний об'єкт.Технологія проста як двері.

Нагнітання. Підозра. Слідство виробляє вагони шлаку, які перетворюються на десятки-сотні томів "матеріалів справи". У "матеріали" для масштабу рандомно включають Книгу про смачну та здорову їжу, підшивку газети "Іскра" за 1903 рік та колекцію сірникових коробок. Спробуйте цьому опонувати.Коли шлак починає розсипатись вже на початковій стадії – вручаються нові підозри. У чаклунстві, шпигунстві та порушенні правил дорожнього руху в суспільно небезпечний спосіб. Тому що в іншому разі треба припинити фарс і вибачитися. Але як можна!Тому все закриється через природні при

Наслідки?1.Багато сильних якісних людей на роки (частина – назавжди, тому що гори воно вогнем) виключено із суспільно корисної діяльності. У тому числі безліч тих, хто не має взагалі жодного процесуального статусу. Їм залишається лише збирати гербарій та вивчати мертві мови.2.Це ідеальне середовище, щоб реальні лиходії уникали покарання. Вовтузитися з ними - клопіт, та й навіщо?І так триватиме, бо порушено всі баланси.Нуль відповідальності за наклеп. Ви можете звинуватити людину в людожерстві, а потім сказати, що це ваше оцінне судження. Бо ви бачили схожого у мультику. Або вам підказав внутрішній голос.Нуль реальних наслідків, навіть якщо доведено брехливість звинувачень. Саме доведення брехливості – це роки. І позитивний вердикт настає, коли поїзд незворотно пішов.Мізер витрат у процесі. Серійних брехунів та маніпуляторів продовжують слухати, не гидують тиснути їм руки, фінансують.

Щодня мережа виносить історії, що якогось держслужбовця підвісили/вибили явно ідіотськими претензіями. І тут же стогнання, що навіть міністрів знайти неможливо, всі цураються...Дуже вигідно інвестувати, щоб громадяни величезної країни головною проблемою на 12-му році війни вважали "корупцію". Клондайк.Реальна корупція та інші способи неправомірної наживи часто симптом. Одна з причин – нуль мотивів стояти за державний/суспільний інтерес. Тому навіть елементарні фільтри захисту від дурнів не працюють.Поки боротися із симптомами буде вигідніше, ніж із причинами, – ця пістня буде вічною.