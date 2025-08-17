Зустріч президента Сполучених Штатів Дональда Трампа з російським диктатором Путнім на Алясці не принесла жодних результатів. Навпаки – вона показала, що колишній лідер Заходу виявився абсолютно недієздатним. А те, що Путін знову заявив про необхідність усунення першопричин війни, виявляє справжні наміри кремлівського фюрера, який і далі розраховує на ліквідацію Української держави та знищення українського народу. Нічого не змінилося. То ж скільки ще Трамп буде клеїти дурня з Путіним?

Тому виникає закономірне питання – чи готова об’єднана Європа по-справжньому допомогти Україні, а значить не допустити окупацію московськими ордами своїх територій. Адже тепер абсолютно зрозуміло, що Трамп робитиме усе від нього залежне, щоб на Російську Федерацію не накладалися нові санкції, щоб з кривавим російським диктатором велися переговори на рівних, і щоб Росія, як і раніше, змогла торгувати своїми енергоносіями.

Легітимізація кривавого вбивці Дональдом Трампом розпочалася, і тепер вже Європейський Союз мусить самостійно вирішувати, погодиться він на окупацію московитами Європейського континенту, надаючи Україні напівдопомогу, чи візьме на себе роль лідера Заходу, яку Америка втратила після зустрічі президента США Дональда Трампа з Путіним на американській військовій базі в Анкориджі.

Адже цілком очевидно, що Трамп готовий задля отримання Нобелівської премії миру, підставити Україну під що завгодно. Для нього не існує таких категорій, як мораль, людяність, чи співчуття. Освячуючи свій "peace deal" він готовий на все.

Після зустрічі Трампа в Анкориджі, об’єднана Європа мусить виступити єдиним фронтом разом з Україною. Заявивши, що оскільки Українська держава є невід’ємною частиною Європи, надалі жодні рішення щодо її історичної долі, не можуть вирішуватися без безпосередньої участі Європейського Союзу.

Таким чином:

1. Європейський Союз не вважатиме будь-які рішення прийняті в односторонньому порядку Сполученими Штатами і Російською Федерацію щодо України, без участі ЄС, легітимними

2. Брюссель наполягає на тому, щоб на всіх подальших переговорах України з Російською Федерацією участь Євросоюзу була обов’язковою

3. Європейський Союз бере на себе зобов’язання проплачувати закупівлю американської зброї, якщо Дональд Трамп виконуватиме своє зобов’язання продавати її державам-членам НАТО для подальшої передачі Україні, як це він озвучував раніше

4. Євросоюз готовий розглянути питання прийняття в пришвидшеному порядку України до лав Європейського Союзу, поки що без тимчасово окупованих Росією українських територій

5. Європейський Союз підтверджує необхідність створення загальноєвропейських оборонних сил, основною частиною яких може стати українська армія, яка на сьогодні є найбільш дієздатним воєнним угрупуванням на Європейському континенті

Після зустрічі Трампа і Путіна Анкориджі Європа мусить брати питання безпеки у свої руки. І чим швидше в об’єднаній Європі це зрозуміють, тим краще європейці зможуть підготуватися до неминучої спроби Путіна вдертися і до інших європейських країн. Час європейцям зробити свій остаточний вибір.