Порошенко в День Государственного флага рассказал истории боевых знамен, которые передали ему военные

Петр Порошенко поздравил украинцев с Днем Государственного флага. Он также поделился историями боевых знамен, которые передали ему военные с фронта.

"Весь наш офис — в флагах. Не все они сине-желтые, но все — украинские. Сотни бригад, полков, батальонов передавали нам свои святыни. Каждый из них имеет свою историю. Но есть и особые", – написал пятый Президент в соцсетях.

"Один из них мне передали воины 10-й Отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". Под этим флагом воевал мой погибший друг Глеб Бабич. Человек, воин, поэт. Его слова и песни стали частью этой бригады и всего войска. Как будто вплетены в ткань. Сегодня под этим флагом продолжает воевать мой друг Степан Барна. Я знаю, что ребята из "Эдельвейса" держат позиции крепко и достойно. Для меня эта бригада родная. Мы встречали вместе на фронте Рождество. Мы — одна семья. И это большая честь", – пишет Порошенко.

"Есть у нас и знамя из "Холодного Яра", легендарной 93-й ОМБр "Холодный Яр". Под ним служил и погиб разведчик Ярослав Журавель. Он пошел вытаскивать раненого побратима. И не вернулся... Сегодня "Холодный Яр" продолжает боевой путь. В бригаде служат и гении новейших роботизированных комплексов, и стальная пехота. Когда держу этот флаг в руках, чувствую, что он несет и боль потери, и силу побратимов. Потому что Ярослав живет в нем", – пишет пятый Президент.

"А есть знамя с такими словами: "Народ, который не кормит свою армию, будет кормить чужую". Эту фразу часто приписывают человеку, который сжег Москву. Ее написал на полотне наш друг Стас, боец 101-й Отдельной бригады охраны ГШ ВСУ им. генерал-полковника Геннадия Воробьева, погибший на Харьковщине во время боевого задания. Даже в самые тяжелые дни Стас умел шутить. Он погиб. Но его не победили. Его вера, его смех и его флаг живут дальше. Его отец Олег Олегович в это время служил на Юге в войсках ПВО — сбивал шахеты и российские ракеты. Спасибо Вам за сына! И еще раз искренние соболезнования", – написал Порошенко.

"Все эти флаги вокруг и наш главный флаг — это не просто знамена. Это истории, завещания и мысли наших друзей. Это символы, которые держат нас в самые тяжелые минуты и ведут вперед. Мы не имеем права подвести тех, кто отдал свою жизнь. Победим!", – пишет Петр Порошенко.