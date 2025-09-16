Порошенко призвал сделать военного омбудсмена независимым от власти

Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко во время обсуждения законопроекта 13266 о военном омбудсмане отметил, что этот институт должен быть независимым от президентской вертикали, иначе он будет неэффективным.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба партии "Европейская солидарность".

Порошенко возмутился, что такой важный законопроект обсуждается в практически пустом зале без депутатов монобольшинства: "пустой зал Верховной Рады, кроме оппозиционных фракций, демонстрирует внимание и уважение к защите прав военнослужащих".

Он сказал, что законопроект 13266 написан для пиара и неэффективен с точки зрения реализации полномочий и задач.

"Если президент Украины хочет назначать своего полномочного, это его право. И мы никоим образом не ограничиваем его права, и об этом сегодня сказали госпоже Решетиловой во время нашей очень конструктивной и продуктивной встречи. Мы заинтересованы в том, чтобы усилить защиту прав военных. Но найдите мне в статье 19 Конституции, которая определяет функционирование органов государственной власти, право президента назначать уполномоченного по правам военнослужащих. Найдите мне в 106 статье Конституции право президента назначать уполномоченного по правам военнослужащих. Их там нет. А это значит, что орган будет неконституционным, а омбудсмен военный будет на крючке у тех, кто его назначает", – предостерег пятый президент.

"По моему мнению, Верховная Рада самоустраняется от своих задач, потому что именно Верховная Рада должна назначать уполномоченного по правам военнослужащих, нести ответственность и защищать, потому что кроме защиты прав военнослужащих, нам нужно будет защищать еще права омбудсмена", – резюмировал Петр Порошенко.