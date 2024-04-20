Порошенко привез технику в батальон, который возглавил Андрей Пидлисный

Офицер ВСУ, бывший морпех, снайпер, координатор ОО "Res_Publica. Брати по зброї" Андрей Подлесный воюет против российских окупантов с 2014 года. Недавно Андрей был назначен командиром 409 отдельного стрелкового батальона Сухопутных войск ВСУ. Забот молодому офицеру добавилось – материально-техническое обеспечение, ремонт техники, бытовые условия для личного состава. Петр Порошенко с командой оперативно отозвался по запросу комбата "Підлого", часть необходимой помощи уже привезли.

"Прежде всего хочу поздравить нашего Андрея Пидлисного с новой должностью — командир 409-го батальона. И хочу поздравить 409-й батальон с новым командиром – Андреем Подлесным. Наш "Підлий" уже 10 лет в армии. А боевого опыта хватит еще десять комбатов. Несколько дней назад Подлесный позвонил по телефону и сообщил о новом назначении, и я считаю его абсолютно заслуженным. Но он добавил: "Петр Алексеевич, вы же понимаете: новый батальон — новые запросы") И скинул целый перечень того, что нужно", – рассказывает Порошенко.

В этот раз в батальон привезли 100 FPV-дронов "Мольфар", 10 Мавиков, передвижную авторемонтную мастерскую на базе грузовика DAF Layland, стирально-душевой комплекс и 2 квадроцикла – их применяют для доставки БК или эвакуации раненых с поля боя.

Комбат Подлесный рассказывает – ремонт техники – это необходимость номер один. "Техника, которая была передана нам, не нова. Соответственно требует постоянного ремонта, обслуживания. Ребята уже посмотрели мастерскую, сказали, что качественная. В первую очередь она мобильна. Мобильность играет очень большую роль. Тем более, что DAF сам по себе очень проходим, соответственно есть возможность заехать в тяжело проходной участок и осуществить ремонт непосредственно на месте. Это играет огромную роль", – говорит военный.

С такой модификацией FPV-дронов, как привезли в батальон, Подлесный уже знаком. Говорит – машинки хорошие, а главное, уже оснащены платами инициации. "Это хорошая комплектация. Ребята мои ими работали еще в предыдущем батальоне. Там сама по себе хорошая сборка этого дрона, еще и есть плата инициации. Ребятам не нужно подвергать себя опасности, делать какой-то хендмейд", – объясняет Андрей Подлесный. Обещает в ближайшее время протестовать и квадроциклы – говорит такие участки, где другой техникой не пройдешь, разве еще на БТР: "Вот как раз и попробуем их в деле".

Комбат Подлесный убежден: поддержка армии нужна не словами, а конкретными действиями. "Когда получаешь и видишь, что это работает на батальон. Это все нужно для того, чтобы ребята немного отдохнули. Отремонтировали технику, которую нужно. Тренировались, пока есть время. И готовились к выполнению боевых задач".

"Мы с "Справою Громад" рады, что мы можем присоединиться к усилению боеспособности еще одного подразделения Сухопутных войск. А "Брати по Зброї" теперь имеют еще одного комбата в своих рядах. Гордимся тобой, Андрей! Вторую партию привезем в скором времени", – написал Порошенко в соцсетях.