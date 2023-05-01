Кремлёвское означает террористическое. После 51-дневного перерыва Москва нанесла новый ракетный удар по Киеву и Украине. Последний ракетный удар по столице Украины был нанесён 9 марта 2008 года. В воздушном пространстве Киева были уничтожены все 11 крылатых ракет, а также сбиты два беспилотника. В ходе этой атаки по Украине было выпущено 23 крылатых ракеты, 21 из которых была сбита украинской ПВО. Ракеты были выпущены с российских бомбардировщиков Т-95, находившихся над Каспийским морем. Под обстрел попал город Умань в Черкасской области. Пострадало несколько многоэтажных домов, в которых проживает большое количество жителей. Взрывы также были слышны в Днепре, Кременчуге и Полтаве, а также на юге Николаева и в Киеве и окрестностях. По меньшей мере 30 человек погибли в результате серии российских ракетных обстрелов городов по всей Украине.

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В результате обстрела жилого дома в Умани погибли 26 человек, в том числе пятеро детей. В Днепре были убиты женщина и ее трехлетняя дочь. Минобороны России заявило, что его военные якобы нанесли удары по резервным подразделениям украинской армии и применили высокоточное оружие. Министр обороны РФ на заседании Шанхайской организации сотрудничества в Дели заявил, что поражены все запланированные цели, которые оказались жилыми домами, что является военным преступлением и террористическим актом, что подтвердил и сам Шойгу. Нет сомнений в том, что министр обороны России должен быть осужден международным судом за преступления войны в Украине.

А теперь вопросы к министрам обороны Индии, Китая, Киргизии, Казахстана, Пакистана и Узбекистана в том, что общение с Шойгу сейчас означает поддержку военного преступника и признание кремлёвского терроризма способом ведения войны в Украине. Таким образом, должен быть расширен процесс признания Российской Федерации государством спонсором терроризма, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) должна, наконец, пересмотреть свои позиции, чтобы не получить клеймо организации, не осуждающей военные преступления и террористическую деятельность. Все страны-члены ШОС имеют свои посольства в Киеве и могут получить подтверждение, что Российская Федерация обстреливает мирных жителей Украины современным смертоносным оружием. Если для ШОС есть нормальным уничтожение мирных граждан, то об этом надо объявить, чтобы все страны мира знали о позициях Дели, Пекина, Душанбе, Бишкека, Ташкента, Астаны, Исламабада о их молчаливом принятии террористических методов ведения войны Москвой.

Сюда же следует добавить президента Бразилии да Силву, который считает, что начало войны есть плохо, но уже нет смысла говорить о том, как она началась, а нужно сделать всё, чтобы её закончить. Прекращение войны — очень важное дело, только президент Бразилии не должен забывать, что все военные преступники должны быть осуждены, как того требует международное право. Ордер на арест президента России Владимира Путина уже выдан, нужно теперь только ордер на арест министра обороны Шойгу. Он открыто подтвердил свои преступные решения по обстрелу Украины. И несправедливо, что российский президент должен находиться в тюремной камере один, ему нужна компания. Шойгу — первый кандидат на совместное заключение, не отстают и Медведев с Герасимовым. Там у них будет много свободного времени. Будут резаться в карты два на два.

В Умани, хасидском святом месте, которое ранее не подвергалось атакам со стороны России, девятиэтажное здание частично обрушилось после попадания ракеты. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что теракты показали, что необходимо предпринимать дальнейшие международные действия против России, заявив: "Этот российский террор должен встретить справедливый ответ со стороны Украины и мира. И он будет".

Министр Шойгу продолжает шокировать. Он заявил на встрече министров обороны ШОС в Дели, что переданное Украине оружие попадает в руки террористов, что влияет на безопасность в Европе и мире. Он сказал, что оружие в руках украинцев только продлевает войну и разрушение инфраструктуры. Главный террорист и убийца мира обеспокоен тем, что западное оружие не доходит до украинских солдат, которые могут ликвидировать российских агрессоров под Бахмутом и уничтожать российские ракеты, которые нацелены на жилые кварталы Украины. Вы представляете, если бы все 23 крылатые ракеты попали в многоэтажки Киева, Полтавы, Кременчуга, Днепра. Это было бы смертью тысячи мирных украинцев. А главный кремлёвский террорист тогда бы сказал, что все цели были точно поражены. Таким образом, западное оружие помогает Украине уничтожать российских оккупантов и максимально защищать украинское мирное население от варварских ракетных обстрелов Кремля. У Киева только есть просьба, чтобы украинская армия получила как можно больше этого вооружения, чтобы как можно быстрее закончить эту войну.

Только президент Бразилии не понимает, почему оружие помогает Украине закончить войну. Он не даёт оружие Украине, чтобы якобы не стал участником войны. Но с такой позицией он становится соучастником убийства огромного количества мирных украинских граждан, гибнущих от беспорядочных российских обстрелов, от которых украинская армия могла бы спасти необходимым вооружением. Да Силва стремится к миру в Украине, но не осуждает убийства мирных украинцев Россией. Убийц нужно остановить навсегда, а не на время. Преступники должны быть осуждены, а государство-спонсор терроризма должно выплатить компенсацию всем погибшим, а также за разрушенные дома и сооружения инфраструктуры в Украине. Если да Силва хочет мира как можно быстрее, то он должен срочно помочь Киеву оружием, чтобы заставить Москву вернуть свою армию в Россию. Только тогда наступит долгожданный мир.