Пора исправлять ситуацию: Княжицкий призвал власть вернуть выплаты ВПЛ, чтобы избежать демографического кризиса

В принятой Кабмином демографической стратегии отмечено, что к 2050 году в Украине останется только 25 млн. украинцев. Но такого пессимистического прогноза можно избежать, если срочно изменить государственную политику по поводу вынужденных беженцев за границу и внутренне перемещенных лиц.

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Об этом заявил народный депутат от партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий. Он инициировал законопроект об основах государственной демографической политики и призывает нардепов проголосовать за него.

Княжицкий отметил, что власти до сих пор не позаботились о социальной защите и поддержке временно перемещенных лиц – одной из самых уязвимых групп наших граждан и вместе с тем главного ресурса нашего демографического восстановления.

Нардеп отмечает, что настало самое высокое время исправлять ситуацию.

"Для этого должна срочно измениться государственная политика в отношении беженцев за границей и внутренне перемещенных лиц. Ведь именно они – главный ресурс нашего демографического восстановления. Но имеем все наоборот... Несмотря на очевидную вредность, Кабмин так и не отменил решение, в результате которого большинство ВПЛ потеряли соцпомощь", – отметил Княжицкий.

Он привел следующие статистические данные.

В Украине около 5 млн зарегистрированных внутриперемещенных лиц. Из них в начале 2024 года более трех миллионов украинцев получали выплаты от государства, составляющие 2000 грн в месяц. А уже к осени этого года таких осталось только 600 тысяч (по данным Ассоциации молодых ВПЛ).

"Резкое сокращение получателей помощи произошло после того, как правительство решило, что их месячный доход должен составлять не более 9000 грн на человека. И таким образом выплаты автоматически продлили только для пенсионеров с инвалидностью и детей-сирот. Все остальные, даже если они за свой средства арендуют жилье на новом месте или не могут найти работу, остались без помощи", – отметил Княжицкий.

По его словам, для десятков тысяч людей это стало "толчком в спину", и они либо уехали за границу, либо вернулись домой – в зону боевых действий или даже на оккупированные территории.

В то же время, этим воспользовались российские "подразделения информационных психологических операций". Пропагандисты подают отмену выплат как измену Украине своих граждан.

"Москва вкладывает немалые ресурсы, чтобы украинцы отчаялись в своей борьбе. И к сожалению, непрофессиональные и безответственные действия власти – лучшие союзники в этом", – отмечает депутат.

Княжицкий отметил, что принятие Кабмином стратегии демографического развития является правильным шагом, но это лишь начало пути преодоления кризиса. Нужен отдельный закон о государственной демографической политике.

"Я настаиваю, чтобы депутаты проголосовали за мой законопроект об основах государственной демографической политики, который предусматривает абсолютно конкретные инструменты для исправления кризисной ситуации в демографической сфере", – призывает народный депутат.

Без отдельного закона проблемы будут только нарастать, а Украина будет терять время и людей, подчеркнул Николай Княжицкий.

Как сообщал OBOZ.UA, Кабинет Министров Украины утвердил стратегию демографического развития на период до 2040 года. В правительстве делают ставку на возвращение на родину украинцев, ныне проживающих за границей.

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