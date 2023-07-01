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Алексей Данилов
Алексей Данилов
Секретарь СНБО

Блог | Попытка ремонта РФ закончится ее полным демонтажем

Попытка ремонта РФ закончится ее полным демонтажем

1 июля исполняется 30 лет со дня провозглашения Уральской республики. То, что начиналось как попытка ремонта т.н. российской федерации, скоро закончится её демонтажем.

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Попытка ремонта РФ закончится ее полным демонтажем

Народы Урала, Сибири, Кубани, Кавказа, украинского "Зеленого клина", национальные республики Татарстан, Башкирия, Удмуртия, Якутия и другие имеют полное право в соответствии с международным правом на самоопределение, выход из состава РФ и образование независимых и суверенных государств.

Все это произойдет демократическим путем и без внешнего влияния

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