Блог | Николай Томенко: Политическая Киевщина стала родиной кумизма и коррупции

В настоящее время активно обсуждается факт российского гражданства уже бывшего руководителя депутатской фракции "Батьківщини" в Киевском областном совете Андрея ЗАСУХИ.

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Проте мало хто звертає увагу на той факт, що син соратників Кучми-Януковича Героя України Тетяни Засухи і орденоносця Анатолія Засухи, Андрій Засуха, як перший номер партійного списку "Батьківщини" до КИЇВРАДИ і реальний претендент на посаду Голови Київради із російським громадянством був зареєстрований і став депутатом та керівником фракції.

І для мене головне питання до правоохоронних органів, міграційної служби і ЦВК:

– а скільки ще громадян Росії та інших держав у нас мають статус депутатів місцевих рад?

Нагадаю, що наша команда "РІДНОЇ КРАЇНИ" оприлюднила та проаналізувала передвиборчі списки кандидатів у депутати місцевих рад і назвала списки до Київської обласної ради символом КУМІЗМУ і КОРУПЦІЇ.

І мова не лише про "Батьківщину". Діти, родичі, забудовники… всі вони знайшли гідне місце в списках, як ЄС так і "Слуги народу".

Між іншим, нинішня очільниця Київської обласної ради Наталя Гунько – депутатка "Слуги народу" і колишня депутатка від партії Ляшка – дружина народного депутата теж від "Слуги народу" Анатолія Гунька. Це того Анатолія Гунька, проти якого було відкрито гучну кримінальну справу про розкрадання 94.67 га державних земель та відповідно знищення ДП "Радіопередавальний центр" у Броварах, що був призначений для оповіщення на час надзвичайних ситуацій та війни.

В 2019 році Генпрокуратура ЗАКРИЛА цю справу, а сім‘я фігурантів ОДЕПУТАТИЛАСЯ від партії президента.

А тих депутатських родин, які щоденно "чесно" ділили і ділять бюджетні гроші і землі Київщини, ЛЕГІОН.

А Ви кажете, що лише ЗАСУХИ?

П.С. Про нинішніх "героїв звільнення Київщини" – колишніх сумновідомих мерів-корупціонерів-забудовників поговоримо вже після ПЕРЕМОГИ!