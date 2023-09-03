Поддержка Канады выходит за рамки военной помощи: посол Цмоц рассказала о своей миссии в Украине
Новый посол Канады в Украине Наталья Цмоц прибыла в Киев в прошлом месяце. Она заявила, что в рамках своей миссии будет продолжать работать над поддержкой Оттавы Киева.
Об этом пишет CBC. "Украина действительно близка моему сердцу, и я хочу, чтобы Украина добилась успеха", – сказала Цмоц.
Задача нового посла двоякая: в краткосрочной перспективе основное внимание уделяется поддержке неотложных потребностей Украины в обороне и безопасности, одновременно противодействуя всем формам российской агрессии. В рамках этого она часто проводит встречи с коллегами из стран "Большой семерки" в Киеве.
Долгосрочная цель – сделать Украину такой, чтоб она смогла присоединиться к военному альянсу Европейского Союза и Организации Североатлантического договора, поддерживая реформы и реконструкцию, а также гуманитарную помощь.
Цмоц заявила, что ее роль заключается в координации этих усилий на различных фронтах и обеспечении ясности между Оттавой и Киевом.
Но поддержка Канады Украиной выходит за рамки военной помощи и направлена на помощь в построении более зеленой и демократической страны.
Отметим, что Наталья Цмоць ранее занимала должность директора отдела науки и парламентской сети в Министерстве государственной службы Канады, куда перешла из Министерства по делам коренных народов.
Также дипломат работала в Министерствах обороны и здравоохранения. В 2011-2013 годах была советником по вопросам технического сотрудничества в посольстве Канады в Украине.
Как сообщал OBOZREVATEL, Канада 23 августа объявила о новом пакете санкций против страны-агрессора против России. Ограничения коснулись банков и ядерной отрасли РФ, были расширены списки подсанкционных физических и юридических лиц.
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