Под возглас 'Слава Украине': опубликованы исторические видео и фото участников Саммита мира

Первый пленарный день Глобального саммита мира в Швейцарии завершился историческим общим снимком лидеров государств. Фото, на котором присутствовали представители почти 100 стран мира, было сделано под возглас "Слава Украине".

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Его опубликовал глава Офиса президента Андрей Ермак. Так, заседание открыла президент Швейцарии Виола Амхерд, а затем выступил президент Украины Владимир Зеленский.

Он заявил, что как только план действий по миру в Украине будет согласован всеми участниками Саммита, он будет передан представителям России. После этого с речами выступили лидеры других стран, в том числе представители ЕС, США и другие.

После завершения заседания участники под возгласы "Слава Украине" сделали общее историческое фото. Украинский национальный лозунг выкрикнул первым премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

"Это будет упоминание о том пути, который мы уже прошли. О Копенгагене, встречах послов, советниках по нацбезопасности, о Джидде, Мальте, Давосе. Хочу поблагодарить каждого за поддержку и веру в Украину. Каждому, кто был изначально и приобщался к нашей работе над Формулой мира Владимира Зеленского", – прокомментировал Ермак фото.

Следует отметить, что в субботу, 15 июня, в Швейцарии стартовал Глобальный саммит мира, организованный Украиной. Его основой является Формула мира – на мероприятии планируется рассмотреть 3 из 10 вопросов: ядерная и продовольственная безопасность, а также освобождение украинских военнопленных и похищенных Россией детей.

Накануне, 14 июня, стало известно, что в саммите примут участие 92 государства мира и 8 организаций, из которых 57 будут представлены на самом высоком уровне.

Правительство Швейцарии планирует завершить саммит заключительной декларацией, которая "в идеале" будет поддержана всеми участниками. Государство-агрессор Россия не будет присутствовать на саммите, однако Амгерд убеждена, что эта мера станет "первым шагом" к установлению крепкого мира.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что саммит мира в Швейцарии не является платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. В этом мероприятии примут участие около 100 стран, и его целью является разработка общих параметров мира, основанных на международном праве и Уставе ООН.

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