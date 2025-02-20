НАМ НЕ ВСЕ РАВНО, или Почему в воюющей Украине власть прекратила борьбу против "идеологии русского мира"?

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Сегодня, в День ГЕРОЕВ НЕБЕСНОЙ СОТНИ, хотел вернуться к теме ЦЕННОСТЕЙ нашей борьбы за ВОЛЮ и НЕЗАВИСИМОСТЬ УКРАИНЫ.

Далее текст на языке оригинала.

Водночас символічно те, що саме сьогодні вшановуємо 120-річчя знаного українського письменника та громадського діяча, який ще в 1941 році у своїй статті "Нарід чи чернь" переконливо обґрунтував визначальну роль СВІТОГЛЯДНОЇ БОРОТЬБИ за УКРАЇНУ.

Нагадаю слова Уласа САМЧУКА:

"…НЕ ВСЕ ОДНО, ХТО ЯК ГОВОРИТЬ,

ЯКИМ БОГАМ МОЛИТЬСЯ,

ЯКІ КНИЖКИ ЧИТАЄ.

НЕ ВСЕ ОДНО, якими ІМЕНАМИ НАЗВАНІ ВУЛИЦІ наших міст,

НЕ ВСЕ ОДНО, чи домінуючим для нас є ШЕВЧЕНКО, чи ПУШКІН.

НЕ ВСЕ ОДНО, як це часто доводиться чути, КОГО МИ ВЧИМО в ШКОЛІ,

НЕ ВСЕ ОДНО, яке наше відношення до РОСІЙСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

НІ! ЦЕ НЕ ВСЕ ОДНО…"

Так от нині спостерігаю, якщо не відкат, то, щонайменше призупинення владної боротьби проти "ідеології русского міра" в нашій воюючій Україні.

Почнемо з головного форпосту "русского міра" в Україні – московської церкви (про це нам щоденно нагадують путіни-лаврови-кіріли).

Якщо проаналізувати динаміку переходів з УПЦ МП до ПЦУ, то можемо констатувати, що нині вони майже припинилися.

Чому?

Бо інструменти реалізації розпіареного Закону "Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій" урядовці досі не ухвалили?

Бо мільйонери-судді тотально блокують розгляд питань щодо повернення сакральних релігійних обʼєктів та памʼяток національної історико-архітектурної спадщини у власність Держави.

Для прикладу,

-– в Апеляційному суді вже БІЛЬШЕ РОКУ розглядається питання щодо правомірності повернення у державну власність біля 80 споруд Києво-Печерської лаври ( на хвилиночку, обʼєкту світової культурної спадщини ЮНЕСКО);

– виконавча служба разом із поліцією, яку не навчили воювати за Україну, місяцями не може виконати рішення Суду про повернення Заповіднику "Переяслав" знаменитої Михайлівської церкви, змальованої у свій час Тарасом Шевченком; (нагадаю, що за януковича-табачника-кулиняка московські попи викинули на вулицю експонати Музею етнографії і оголосили Михайлівську церкву своєю власністю);

– київські чиновники і толерантна столична громада щоденно під обстрілами російської орди путіна-кіріла мужньо захищають більш як 250 церков, монастирів та інших релігійних громад московського патріархату путіна-кіріла?!..

Бо урядовці та дрібніші чиновники роками не можуть знайти патріотичних та професійних керівників національних музеїв, інститутів та заповідників у сфері культури (бо може не там шукають).

Для прикладу:

– вже кілька років генеральний директор Національного музею історії України, громадянин Швеції, не може повернутися із закордонного відрядження, а нового очільника головного історичного музею так і не призначено,

– досі не має генерального директора Шевченківського національного заповідника, а працює т.во;

– з грудня 2024 року не має директора Інституту національної памʼяті…

А колись призначена владою "ватна культурна еліта", яка під час війни нібито українізувалася і патріотизувалася, знову взялася обґрунтовувати "святе право" на "творчество на своем родном языке"!

І ви хочете просвітити й переконати Америку Трампа у нашому праві на ВІЛЬНУ, НЕЗАЛЕЖНУ і СОБОРНУ УКРАЇНУ і при цьому нездатні очистити власну країну від слуг путіна і "русского міра", які це право у нас прагнуть забрати!

Тож ВИМАГАЄМО від влади і самі активно ДІЄМО задля утвердження УКРАЇНСЬКОГО СВІТУ та очищення нашої Держави від затятих колаборантів та слуг путіна й "русского міра".

ВСЕ БУДЕ УКРАЇНА